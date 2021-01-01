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व्यवस्था:7 माह बाद फिर शुरू हुआ स्कूल भवन का निर्माण

निवाली2 घंटे पहले
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  • राशि के अभाव में बंद था निर्माण कार्य, ठेकेदार के अनुसार छह माह और लगेंगे तैयार होने में

खेतिया रोड पर स्थित हायर सेकंडरी स्कूल में बन रहे 2 मंजिला भवन का निर्माण कार्य 7 माह से बंद है। भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद ठेकेदार को राशि जारी की गई। इसके बाद निर्माण कार्य फिर शुरू किया। भवन में फर्श लगाने व प्लास्ट का काम चल रहा है।

ठेकेदार ने बताया 5 माह में भवन का काम पूरा हो जाएगा। स्कूल परिसर में 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2 मंजिला भवन का काम राशि के अभाव में अगस्त 2020 से रुका हुआ था। इस पर भास्कर ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। विभाग से राशि जारी होने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। भवन में प्लास्टर व फर्श लगाने का काम किया जा रहा है। 6 महीने में दरवाजे, खिड़की लगने के साथ बिजली व नल फीटिंग कराकर भवन हैंडओवर किया जाएगा। भवन का निर्माण एक साल में पूरा होना था। जो राशि के अभाव में रुका हुआ था। कार्य नियमित चलता रहा तो जल्द ही विद्यार्थियों को इसकी सुविधा मिल सकेगी।

लॉकडाउन के बाद कम विद्यार्थी पहुंच रहे स्कूल
हायर सेकंडरी स्कूल का संचालन पुराने भवन में किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार लॉकडाउन के बाद 2 माह पहले स्कूल का संचालन शुरू किया है। फिलहाल कम ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ऐसे में पुराने भवन में बच्चों को बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। उपस्थिति बढ़ने पर व्यवस्था गड़बड़ा सकती है।

ठेकेदार से काम शीघ्र पूरा कराएंगे
स्कूल परिसर में बन रहे 2 मंजिला भवन का काम राशि के अभाव में रुका था। राशि जारी होने के बाद काम शुरू करवाया है। ठेकेदार से शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करवाकर स्कूल का संचालन नए भवन में शुरू करने का प्रयास करेंगे। -सत्तू मंडलोई, प्राचार्य, हायर सेकंडरी स्कूल, निवाली

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