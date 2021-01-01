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यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान:पुलिस ने की वाहनों की जांच, लगाए रिफ्लेक्टर

पलसूद2 घंटे पहले
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यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत बुधवार को पुलिस ने राजपुर रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगवाए। थाना प्रभारी रंजना गोखले ने बताया कि रात के समय वाहनों की अधिक स्पीड होने के कारण कई बार पशु या अन्य छोटे वाहन दिखाई नहीं देते हैं।

इसके चलते दुर्घटनाएं हो रही है। इसलिए वाहनों में रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाए जा रहे हैं। ताकि वाहन दूर से नजर आ सके। इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। हैलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों के चालान भी बनाए। इस दौरान एएसआई विजय पाटिल, भैरूसिंह वसुनिया व अन्य मौजूद थे।

पुलिस ने 30 वाहनों पर लगवाए रिफ्लेक्टर
पुलिस ने बुधवार को यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बाइक चालकों के हैलमेट नहीं पहनने पर चालान बनाकर 1750 रुपए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। वहीं 30 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगवाए। वाहन चालकों को यातायात नियमों की समझाइश भी दी गई।

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