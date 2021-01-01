पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:न्यायालय परिसर को वाईफाई युक्त बनाएं

सेंधवा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोर्ट परिसर में निर्मित अभिभाषक चेंबरों का लोकार्पण बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता व कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने किया। जिला सत्र न्यायाधीश गुप्ता ने बताया अभिभाषक चेंबर का लोकार्पण हुआ है। बार एसोसिएशन की सालों पुरानी मांग आज पूरी हुई।

यहां पर शीघ्र ही न्यायालय परिसर में कॉमन खेल परिसर का निर्माण करने का प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजेंगे। इससे अभिभाषक एवं न्यायाधीशों को मनोरंजक एवं खेलकूद की गतिविधियां करने का अवसर मिलेगा। कलेक्टर ने कहा न्याय दिलवाने में अभिभाषक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उन्हें चेंबर मिलने से वे अपने काम को आसानी से कर सकेंगे।

राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य विवेकसिंह ने कहा यदि अभिभाषक चेंबर में खेल गतिविधियों के लिए कक्ष का निर्माण होता है तो वे अपनी ओर से एक टेबल टेनिस की टेबल प्रदान करेंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा अभिभाषक चेंबर बन जाने से अभिभाषकों को अपना कार्य और बेहतर तरीके से करने का अवसर मिलेगा। वहीं न्यायालय परिसर को वाईफाई सुविधा बढ़ाने की बात कही।

इससे अभिभाषक इंदौर व जबलपुर जाने के बजाय अपनी बात वर्चुअल तरीके से रख सकेंगे। अतिथियों ने कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया। सेंधवा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्याम एकड़ी, उपाध्यक्ष अजितसिंह खनूजा, सचिव शैलेंद्र जोशी, न्यायाधीश उदयसिंह मरावी, जफर खान सहित अभिभाषक मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser