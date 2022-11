Hindi News

Tiger फैमेली को देख सैलानियों की थमी सांसे: STR में सड़क पर आराम फरमाते 3 टाइगर, VIDEO में देखे रोमांच से भरा सीन

मप्र का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमने आने वाले सैलानियों को बाघों का दीदार हो रहा है। अलग-अलग रेंज में सैलानियों को टाइगर नजर आ रहो। जिसे देख पर्यटक राेमांचित हो रहे। शनिवार को भी ऐसा ही कुछ एसटीआर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब सैलानी जिप्सी से पर्यटन स्थल मढ़ई में जंगल सफारी कर रहे थे। सड़क पर तीन बाघ आराम फरमाते दिखे। अचानक टाइगर फैमेली को देख सैलानी घबरा गए। चालक ने जिप्सी भी रोक ली। रोमांच से भरे इस दृश्य को चार जिप्सी में बैठे सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। करीब 2 से 3 मिनिट तक सैलानियों की जिप्सी खड़ी रही और टाइगर के रास्ते से हटने का इंतजार किया। लेकिन आराम फरमा रहे दो टाइगर सड़क पर बैठे रहे। एक बाघ सैलानियों के करीब आते दिख रहा। बाद में उसने रास्ता बदल दिया। जिसके बाद जिप्सी चालक को भी रास्ता बदलना पड़ा। सड़क पर आराम फरमा रहे दो शावकों के साथ बाघिन और जिप्सी में बैठे सैलानियाें का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 20 अक्टूबर से गेट खुले हुए। मढ़ई, चूरना, परसापानी पर्यटक स्थल पर सैलानी घूमने पहुंच रहे है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हाउसफुल की स्थिति है। मढ़ई, चूरना में घूमने ेक लिए जिप्सी अनिवार्य है। अगर आप चूरना घूमने आना चाहते है तो आपको पर्सनल गाड़ी से बैतूल-नर्मदपुरम के बीच स्थित धपाड़ा में ठहरना होगा। यहां से एसटीआर की जिप्सी करनी होगी। इसी प्रकार अगर मढ़ई जाना है तो होशंगाबाद से 60 किमी और सोहागपुर से 20 किमी दूर मढ़ई देनवा नहीं पहुंचना होगा। वहां से जिप्सी से आप जंगल सफारी के लिए जा सकते है।

ठंड में लगातार दिख रहे बाघ

एसटीआर के मढ़ई, चूरना में पिछले एक माह से टूरिस्ट को बाघ के दीदार हो रहे है। एक के अलावा सैलानियों को दो-तीन टाइगर भी दिख रहे है। 15 दिन पहले भी सैलानियों के साथ सड़क दो टाइगर आराम फरमाते दिखे थे। जिसमें बाघिन शावकों के साथ अठखेलियां कर रही थी।

55 से ज्यादा टाइगर्स, बारहसिंगा, चीतल

एसटीआर में करीब 55 से ज्यादा बाघ-बाघिन है। तेंदुआ, सांभर, चीतल, भेडकी, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, गौर, जंगली सूअर, जंगली कुत्ता, भालू, काला हिरण, लोमड़ी, साही, उड़न गिलहरी, मूषक मृग और भारतीय विशाल गिलहरी आदि पाए जाते हैं। यहां पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें धनेश और मोर प्रमुख हैं।

सीएम ने ट्ववीट किए थे रोमांचित करने वाले वीडियो

मप्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाल दिवस के अवसर पर एक एसटीआर के चूरना रेंज का एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें बाघिन अपने तीन छोटे शावकों साथ घूमते दिख रही थी। खूबसूरत और राेमांचित करने वाला एक वीडियो मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पर्सनल ट्वीटर अकाउंट से शेयर किया। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि “Truly a sight to behold!, Watching a Tigress with three cubs roaming in the Churna Safari Zone of Satpura Tiger Reserve was a treat to the eyes. यानि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना सफारी जोन में तीन शावकों के साथ बाघिन को घूमते देखना आंखों को सुकून देने वाला था”। यह देखना वनग्रामों के स्वैच्छिक पुनर्वास और आवास प्रबंधन कार्यों के कारण संभव हुआ है।

नियमों को ताख में रखकर सैलानियों को दिखा रहे बाघ

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बड़े नजदीक से बाघ दिखाने के नियमों की अनदेखी हो रही है। रिजर्व के नियम के अनुसार उचित दूरी से ही वन्य प्राणियों को देखा जा सकता है। इसके अलावा वाहनों को एक स्थान पर खड़ा करके वन्य प्राणियों को नहीं निहार सकते। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में यहां के कर्मचारी और अधिकारी बड़े नजदीक से बाघों को दिखाते हैं और पाठकों को उनके पास तक ले जाते हैं। जिससे कभी भी गंभीर चूक हो सकती है। सैलानियों की जान से खिलवाड़ भी हो रहा है। इस संबंध में एसटीआर के फील्ड डॉयरेक्टर एल कृष्णमूर्ति से संपर्क करने की कोशिक की। लेकिन बात नहीं हो पाई।

ऐसे करा सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग

Google पर www.mponline.gov.in पोर्टल सर्च करने पर 'राष्ट्रीय उद्यान' सिंबॉल पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन बुकिंग की साइट खुल जाएगी। इसमें दिन के हिसाब से बुकिंग कराई जा सकती है।

तवा से परसापानी तक होगी बोट सफारी

एसटीआर पहला टाइगर रिजर्व है जहां जिप्सी ही नहीं, बल्कि जलमार्ग से जंगल सफारी कर सकेंगे। तवा रिसोर्ट से मढ़ई, परसापानी तक बोट और वहां से जिप्सी से जंगल सफारी कराई जाएगी। तवा से परसापानी के लिए भी जलमार्ग खोला है।

खर्च : जलपरी 10* पर्यटकों के लिए 1550 रुपए में। जंगल सफारी का खर्च अलग। तवा से परसापानी जलमार्ग का किराया 1350 रुपए।

बुकिंग : www.mponline.gov.in

