The Tigress Is Roaming The Forest For Two Months, Tourists Are Getting Excited

ठहरिए! वॉक पर प्रिसेंस ऑफ STR: दो माह के शावकों को लेकर जंगल घूमा रही बाघिन, पर्यटक हो रहे राेमांचित

मप्र के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने तीन अपने शावकों के साथ पर्यटकों को नजर आ रही है। बाघिन को शावकों के साथ जंगल में घूमते देख पर्यटक काफी राेमांचित हो रहे है। पिछले कुछ दिनों से यह बाघिन कई बार तीन शावकों के साथ दिख रही है। टाइगर रिजर्व बाघिन को “प्रिंसेस ऑफ एसटीआर”(चूरना) कह रहा है।

खूबसूरत और राेमांचित करने वाला एक वीडियो मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पर्सनल ट्वीटर अकाउंट से शेयर हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि “Truly a sight to behold!, Watching a Tigress with three cubs roaming in the Churna Safari Zone of Satpura Tiger Reserve was a treat to the eyes.

यानि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना सफारी जोन में तीन शावकों के साथ बाघिन को घूमते देखना आंखों को सुकून देने वाला था”। यह देखना वनग्रामों के स्वैच्छिक पुनर्वास और आवास प्रबंधन कार्यों के कारण संभव हुआ है।

अठखेलियां करते दिख रहे नन्ने शावक

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कभी-कभी पर्यटकों को खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। बाघ के शावकों की अठखेलियां पर्यटकों को रोमांचित करती है। शावकों के साथ बाघिन का वॉक को पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर रहे है। जिसके अलग--अलग वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे। तीन दिन पहले भी यह बाघिन शावकों के साथ नजर आई थी। बाघिन के साथ तीन शावकों को सड़क पार करते हुए नाले किनारे चल रही थी। सीएम का ट्वीट

एसटीआर में 2 माह पहले आएं नन्ने शावक

एसटीआर बोरी डिवीजन के एसडीओ डीएस चौहान ने बताया बाघिन ने शावकों की उम्र करीब 2 माह है। तीन शावकों को उसने जन्म दिया। वनग्रामों के स्वैच्छिक पुनर्वास और आवास प्रबंधन कार्यों के कारण लगातार एसटीआर में बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। बाघिन शावकों के साथ आए दिन पर्यटकों को नजर आ रही है।

