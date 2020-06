दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 11:56 AM IST

भोपाल. 31 मई की रात बेलगाम (कर्नाटक) से गोरखपुर जा रही श्रमिक में सफर कर रही साफिया हाशमी की महीने की तीन महीने बच्ची दो दिन से भूखी थी। बच्ची के माता-पिता उसे बिस्किट पानी में डूबोकर खिला रहे थे। उन्होंने कई स्टेशनों पर बच्ची के लिए दूध मांगा, लेकिन कहीं पर मदद नहीं मिली। ट्रेन भोपाल पहुंची तो साफिया ने आरपीएफ जवान से बच्चे के लिए दूध की गुहार लगाई। इंदर यादव ने स्टेशन से चल चुकी ट्रेन पर दौड़ लगाकर दूध का पैकेट मां तक पहुंचाया और दो दिन से भूखी बच्ची को मदद मिल सकी।

आरपीएफ जवान इंदर यादव की इस बहादुरी की खबर और वीडियो सबसे पहले 'दैनिक भास्कर' पर दिखाया गया। इसे देखने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जवान की सराहना की और उन्हें नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की। शुक्रवार को पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कांस्टेबल को पांच हजार रुपए नकद और प्रशंसा पत्र दिया।

Commendable Deed by Rail Parivar: RPF Constable Inder Singh Yadav demonstrated an exemplary sense of duty when he ran behind a train to deliver milk for a 4-year-old child.



Expressing pride, I have announced a cash award to honour the Good Samaritan. pic.twitter.com/qtR3qitnfG