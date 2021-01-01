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  • Boulevard Street Inaugurated Today, Water Screens And Cable Stay Bridges Will Be Installed Behind The Statue Of Raja Bhoj On VIP Road

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सौगातों का सोमवार:बुलेवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण आज, वीआईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा के पीछे वाटर स्क्रीन और केबल स्टे ब्रिज पर लगेंगे फव्वारे

भोपालएक घंटा पहले
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1.6 किमी लंबी यह सड़क, जवाहर चौक आने-जाने का एक और विकल्प - Dainik Bhaskar
1.6 किमी लंबी यह सड़क, जवाहर चौक आने-जाने का एक और विकल्प
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वीआईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा के पीछे 20 फीट बाय 5 फीट की एक वाटर स्क्रीन बनाई जाएगी। टू डी और थ्री डी नोजल के साथ बनने वाली इस वाटर स्क्रीन को स्मार्ट सिटी के आईसीसीसी कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। इस स्क्रीन पर छोटी-छोटी फिल्म दिखाई जाएंगी।

इसके साथ ही केबल स्टे ब्रिज प फव्वारे लगाए जाएंगे। लगभग 5.9 करोड़ रुपए से होने वाले इस काम के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सोमवार को भूमिपूजन करेंगे। वाटर स्क्रीन और फव्वारे लगाने का यह काम तीन माह में पूरा होने की उम्मीद है। इसे रोड से गुजरते हुए या सड़क के दूसरी ओर बने सेल्फी प्वाइंट में बैठ कर देखा जा सकेगा।

वाटर स्क्रीन और फव्वारे से वीआईपी रोड पर एक नया आकर्षण होगा। खूबसूरती और मनोरंजन के साथ ऑक्सीजन घुलने से पानी की क्वालिटी में भी सुधार होगा। हालांकि बोट क्लब पर 8 करोड़ की लागत से लगाया गया म्यूजिकल फाउंटेन बंद पड़ा है। निगम और कंपनी के बीच भुगतान को लेकर विवाद नहीं सुलझने से यह स्थिति बनी है।

मुख्यमंत्री इनका भी भूमिपूजन करेंगे

करोंद आरओबी - 25.83 करोड़ रुपए से 822.24 मीटर लंबा यह आरओबी लगभग दो साल में बन कर तैयार हो जाएगा। इससे बैरसिया रोड और करोंद सहित आसपास के क्षेत्र की 5 लाख आबादी को सीधा फायदा होगा।

गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर एलिवेटेड रोड

ढाई किमी लंबी एलिवेटेड रोड दो साल में तैयार हो जाएगी। इससे एमपी नगर और बोर्ड ऑफिस चौराहा से सुभाष नगर तक की ट्रैफिक समस्या में सुधार होगा।

बुलेवर्ड स्ट्रीट- 3 साल में हुई तैयार

माता मंदिर से जवाहर चौक तक 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1.6 किमी लंबी बुलेवर्ड स्ट्रीट का निर्माण 2017 से चल रहा था। टीटी नगर स्मार्ट सिटी एरिया की यह सबसे महत्वपूर्ण रोड है। सड़क को एक तरफ बाणगंगा और दूसरी तरफ जवाहर बाल भवन तक बढ़ाया गया है। इससे टीटी नगर क्षेत्र में एक नई और बेहतर सड़क मिलेगी।

इनका लोकार्पण होगा

भानपुर खंती साइंटिफिक क्लोजर- 50 साल पुरानी भानपुर खंती के साइंटिफिक क्लोजर का काम भी पूरा हो गया। मुख्यमंत्री सोमवार को इसका निरीक्षण करेंगे। लगभग 52 करोड़ से हुए इस साइंटिफिक क्लोजर के बाद 15 एकड़ में पार्क बनेगा और 21 एकड़ जमीन का कमर्शियल उपयोग होगा।

वीआईपी रोड पर सोलर पैनल - वीआईपी रोड पर ढाई करोड़ की लागत से लगे 1540 सोलर पैनल से 500 किवा बिजली का उत्पादन होगा। इससे करबला पंप हाउस के साथ रेतघाट एरिया की स्ट्रीट लाइट को बिजली दी जाएगी।

माहौली दामखेड़ा का एसटीपी - छोटे तालाब में आने वाले सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए माहौली दामखेड़ा में बने 35 एमएलडी (35 करोड़ लीटर रोजाना) क्षमता के एसटीपी का लोकर्पण होगा। शहर में चल रहे 442 करोड़ रुपए के सीवेज नेटवर्क में इस एसटीपी की लागत लगभग 37 करोड़ रुपए है। नेटवर्क का ज्यादातर काम मार्च तक पूरा हो जाएगा।

ट्रांसफर स्टेशन - गोविंदपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया में बने कचरा ट्रांसफर स्टेशन के साथ बाबा नगर (शाहपुरा) और ईदगाह हिल्स के ट्रांसफर स्टेशन का भी लोकार्पण होगा। इन इलाकों में कचरा कलेक्शन की व्यवस्था में सुधार की संभावना है।

डेवलपमेंट प्लान का प्रेजेंटेशन- मुख्यमंत्री के समक्ष शहर के अगले पांच साल के डेवलपमेंट प्लान का प्रेजेंटेशन होगा।

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