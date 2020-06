दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 08:16 PM IST

भोपाल. मध्यप्रदेश में ट्वीट को लेकर सियासत जोरों पर हैं। पहले दो मामलों में एफआईआर में नामजद आरोपी बनने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच में एक और शिकायत की गई है। इस बार भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आईटी सेल के संयोजक शिवराज डाबी को लेकर एक ट्वीट को आधार बनाया है। उनका कहना है कि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।

एएसपी क्राइम ब्रांच निश्चय झारिया ने बताया कि सोमवार शाम करीब साढ़े 6 बजे भाजपा नेता ब्रजेश लूनावत समेत अन्य लोग आए थे। उन्होंने एक शिकायत आवेदन देते हुए दिग्विजय सिंह के ट्वीट की फोटोकॉपी भी दी है। उनका आरोप है कि दिग्विजय ने आईटी सेल के संयोजक शिवराज डाबी को लेकर भ्रम फैलाने वाला जो ट्वीट किया है, उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें उन्होंने शिवराज को एफबीआई का मास्ट वांटेड बताया है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश लूनावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर, शैलेन्द्र शर्मा और शिवराज सिंह डाबी ने शिकायत की।

यह किया है दिग्विजय ने ट्वीट

Is he the same Shivraj Dabi who is a fugitive and on most wanted list of FBI? Shivraj Chauhan and BD Sharma must clarify. I believe he is extremely close to BD Sharma BJP State President. pic.twitter.com/cZd0XnRDtA