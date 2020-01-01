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  • Cinema Halls Will Open In MP With More Seating Capacity From 1st February, Everyone Will Be Allowed In Swimming Pool

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कोरोना की नई गाइड लाइन:MP में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल ज्यादा सिटिंग कौपेसिटी के साथ खुलेंगे, स्वीमिंग पूल में सभी को रहेगी अनुमति

भोपाल15 मिनट पहले
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केंद्र सरकार ने कोरोना की नई गाइड लाइन बुधवार को जारी कर दी है। अब मध्य प्रदेश में मल्टीप्लेक्टस व सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से ज्यादा केपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। - Dainik Bhaskar
केंद्र सरकार ने कोरोना की नई गाइड लाइन बुधवार को जारी कर दी है। अब मध्य प्रदेश में मल्टीप्लेक्टस व सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से ज्यादा केपेसिटी के साथ खुल जाएंगे।
  • सूचना प्रसारण मंत्रालय की SOP जारी होने पर एक-दो दिन में गृह विभाग जारी करेगा आदेश
  • 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन 50% कैपेसिटी के साथ खुले चुके हैं

मध्य प्रदेश में मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। साथ ही स्वीमिंग पूल में भी सभी को अनुमति रहेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को काेरोना की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्वीमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी।
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि केंद्र की गाइड लाइन के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। इसके बाद एक-दो दिन में गृह मंत्रालय इस संबंध में आदेश जारी कर देगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक -5 की गाइड लाइन 30 सितंबर को जारी की थी। जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन केवल मल्टीप्लेक्स खोले गए थे। जबकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल नहीं खोले गए थे। इन सिनेमा हॉल संचालकों का कहना था कि घाटे में फिल्म नहीं दिखा सकते हैं। दरअसल वे सरकार ने टैक्स में छूट चाहते थे। हालांकि बाद में प्रदेश के अधिकतर सिंगल स्क्रीन हॉल भी 50% कैपेसिटी के साथ खुल गए थे।
भोपाल में 34 स्क्रीन
10 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर
2 मिनिप्लेक्स में 4 स्क्रीन
5 मल्टीप्लेक्स में 22 स्क्रीन
इंदौर में 45 स्क्रीन
6 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर
2 मिनिप्लेक्स में 8 स्क्रीन
4 मल्टीप्लेक्स में 38 स्क्रीन

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