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  • CM's Electoral Connection To Dine With Dalit poor Families 3 Days A Week; This Idea Was First Brought By Rahul Gandhi To Create A Vote Bank.

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अब MP में ‘गरीबी पर्यटन’:CM का हफ्ते में 3 दिन दलित-गरीब परिवारों के साथ भोजन करने का है चुनावी कनेक्शन; वोट बैंक साधने के लिए सबसे पहले यह आइडिया लाए थे राहुल गांधी

भोपाल18 मिनट पहलेलेखक: राजेश शर्मा
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मार्च-अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए दलित-गरीब वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। - Dainik Bhaskar
मार्च-अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए दलित-गरीब वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है।
  • नगर निगमों की बैठकों में विकास पर फोकस, खाना गरीब के घर खाकर राजनीतिक मैसेज भी दे रहे मुख्यमंत्री
  • कांग्रेस के वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के असफल आइडिया का बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है प्रयोग

उपचुनाव निपटे ही थे कि भाजपा ने फिर चुनावी तैयारी तेज कर दी है और उसमें सरकार को भी शामिल कर लिया। मार्च-अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए दलित-गरीब वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। इसके लिए CM शिवराजसिंह का चेहरा आगे किया जा रहा है। सरकार इन चुनावों से पहले ‘विकास’ दिखाने के लिए बाजार से कर्ज भी ले रही है ताकि शहरों में बंद पड़े काम चालू हो जाएं। इन सबके बीच सबसे अलग है मुख्यमंत्री का हर दौरे में किसी दलित-आदिवासी गरीब परिवार में जाकर भोजन करना। शुरुआत रीवा से कर दी है। परिवार वही चुना जाएगा जो किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ उठा चुका हो।

सूत्रों की मानें तो इसका ओरिजनल आइडिया कांग्रेस का है जो शुरू होते ही असफल हो गया था। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले (जनवरी 2009) राहुल गांधी और उस समय के ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड मिलिबैंड ने अमेठी के एक दलित के घर में रात बिताई थी। उस समय भाजपा द्वारा राहुल की आलोचना करते हुए इसे ‘गरीबी पर्यटन’ बताया गया था।

हालांकि बीजेपी ने अपने दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इसी विचार को अपनाया था। 2014 के आम चुनाव और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में दलित वोट प्राप्त किये थे। अब एक बार फिर इसे मप्र में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी के महापौर जीते थे। लेकिन अब राजनीतिक हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। गरीब, खासकर दलित वोटों को साध कर रखने की रणनीति अपनानी पड़ रही है। रीवा में 25 जनवरी को नगर निगम की बैठक मुख्यमंत्री ने की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजन की हितग्राही दलित महिला खोबिया बंसल के घर उन्होंने भोजन किया।

26 जनवरी को सतना में मजदूर परिवार छेदीलाल कोल के घर दोपहर का भोजन करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
26 जनवरी को सतना में मजदूर परिवार छेदीलाल कोल के घर दोपहर का भोजन करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

अचानक राधाबाई के घर पहुंचे थे शिवराज

मुख्यमंत्री 6 जनवरी को इंदौर प्रवास पर थे। वे यहां भागीरथपुरा में रहने वाली मजदूर महिला राधाबाई के घर पहुंच गए। उन्होंने राधाबाई के घर उसके हाथ का बना खाना खाया।

सिंधिया कर चुके हैं दलित के घर भोजन व विश्राम

अटेर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान तोरकपुरा गांव में दलित परिवार के साथ रोटी बेलते ज्योतिरादित्य सिंधिया (फाइल फोटो )
अटेर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान तोरकपुरा गांव में दलित परिवार के साथ रोटी बेलते ज्योतिरादित्य सिंधिया (फाइल फोटो )

अटेर से विधायक रहे सत्यदेव कटारे के निधन के बाद वर्ष 2017 में यहां उप चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने उनके बेटे हेमंत को उम्मीदवार बनाया था। उसके लिए प्रचार करने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया (कांग्रेस में थे) ने अचानक दलित मायाराम जाटव के घर ना केवल रात्रिविश्राम किया बल्कि भोजन भी किया। ऐसा ही कुछ शिवराज ने किया था। वे इस क्षेत्र के टीकरी गांव में दलित किसान ख्याली जाटव के घर पहुंचे थे और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर भोजन किया था।

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  • 2003 के बाद उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के युग में ओबीसी को बढ़ावा मिलाl
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