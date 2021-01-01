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मध्य प्रदेश में कोरोना:भोपाल ने इंदौर को पीछे छोड़ा; अब प्रदेश में सबसे ज्यादा नए केस और एक्टिव मरीज राजधानी में

भोपाल30 मिनट पहलेलेखक: अनूप दुबे
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बीते पांच दिन से भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। - Dainik Bhaskar
बीते पांच दिन से भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं।
  • चिंता की बात बैतूल में नए एक्टिव केस बढ़े

मध्य प्रदेश में कोरोना के केस कम हो गए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में यह अब भी 100 के करीब आ रहे हैं। बीते 5 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा केस भोपाल में ही आ रहे हैं। यहां 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कुल 404 कोरोना मरीज आ चुके हैं, जबकि इस दौरान इंदौर में महज 180 नए केस मिले हैं। ऐसे में अब एक्टिव केस और नए संक्रमित मिलने की संख्या सबसे ज्यादा भोपाल में हो गई है। उसने इंदौर को पीछे कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बैतूल में सक्रिय केसों की संख्या बढ़ना चिंताजनक है।

अभी भोपाल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं।
अभी भोपाल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं।

बैतूल ने ग्वालियर को पीछे किया

एक्टिव केस की बात की जाए तो मध्यप्रदेश में करीब 3508 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 933 भोपाल में और 671 इंदौर में है, जबकि अब ग्वालियर में एक्टिव केस की संख्या कम हो गई है। यहां पर 100 से कम सक्रिय केस हैं, जबकि बैतूल में 181 सक्रिय कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जबलपुर में भी 300 सक्रिय मरीज हैं।

14 जनवरी के बाद भोपाल नंबर एक पर

एक्टिव केस की बात की जाए तो अब तक इंदौर शीर्ष पर रहा है, लेकिन 14 जनवरी के बाद भोपाल ने उसे पीछा छोड़ना शुरू कर दिया। 13 जनवरी को जारी रिपोर्ट में इंदौर में सक्रिय केस 2073 और भोपाल में 1988 थे, लेकिन एक दिन बाद भोपाल में 1992 सक्रिय केस हो गए, जबकि इंदौर में यह संख्या घटकर 1964 हो गई। उसके बाद से भोपाल में जहां सक्रिय और नए केस बढ़ रहे हैं, जबकि इंदौर में इनकी संख्या लगातार कम हो रही है।

अब तक करीब 52 लाख लोगों की जांच हो चुकी

मध्यप्रदेश में 25 जनवरी तक कुल 52 लाख 55 हजार 105 लोगों की कोरोना की जांच हो चुकी है। इनमें से 25 लाख 3 हजार 857 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं, जबकि 3 हजार 791 कोरोना पॉजीटिव लोगों की मौत हो चुकी है। 24 लाख 6 हजार 558 लोग ठीक हो चुके हैं। अब केवल 3 हजार 508 एक्टिव संक्रमित मरीज हैं।

कल से 1200 केंद्र पर वैक्सीनेशन होगा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जा रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत 150 सेशन साइट्स पर 16 जनवरी को की गई थी, जिसे बढ़ाकर 450 कर दिया गया है। अब 27 जनवरी से 1200 वैक्सीनेशन साइट्स पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज दिया जाएगा। दूसरी डोज के 14 दिन बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज बन जाएगी।

2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके

मंत्री चौधरी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक इंदौर जिले ने सर्वाधिक 8 लाख 87 हजार 647, जबलपुर जिले ने 6 लाख 99 हजार 90 और भोपाल जिले ने 6 लाख 68 हजार 500 पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। कार्ड बनाने का कार्य नवंबर 2020 से अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसके पूर्व लगभग एक करोड़ 40 लाख कार्ड बनाए गए थे। अभियान अन्तर्गत दो माह 25 दिन में लगभग 60 लाख कार्ड बनाए गए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को योजना में चिन्हित आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त निजी और शासकीय अस्पतालों में निशुल्क उपचार की सुविधा भी मिल रही।

अब तक करीब 29 हजार लोगों को वैक्सीन लग चुके

प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। सप्ताह में चार दिन वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। पहले प्रदेश भर में 150 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा था, जो बढ़ाकर 450 केंद्र कर दिए, अब यह संख्या 1200 कर दी है। अब तक 28 हजार 805 लोगों को टीका लग चुका है। पहले चरण में कुल 67 हजार 468 लोगों को टीका लगना है।

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