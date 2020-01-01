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नेशनल पार्क में बाघिन का शिकार:कान्हा के बफर जोन में वायर के फंदे में फंसा मिला दो साल की बाघिन का शव

मंडला38 मिनट पहले
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कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में बाघिन के गले में वायर का फंदा फंसाकर शिकार किया गया। - Dainik Bhaskar
कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में बाघिन के गले में वायर का फंदा फंसाकर शिकार किया गया।

कान्हा नेशनल पार्क में एक दो साल की बाघिन का शव मिला है। उसका नाम भाग्य था। उसके गले में वायर फंसा मिला है। इससे आशंका है कि शिकारियों ने गले में फंदा फंसाया होगा। बताया जा रहा है कि आसपास के किसी गांव वाले ने सूअर को फंसाने के लिए फंदा लगाया होगा, लेकिन बाघिन चपेट में आ गई। बाघिन की मौत के बाद कान्हा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मंगलवार को कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन परिक्षेत्र खापा बम्हनी बीट के कक्ष नंबर 1104 में बीट गार्ड गश्त कर रहा था। गार्ड को फायर लाइन के पास बाघिन दिखाई दी। वह हिल-ढुल नहीं रही थी, जिसके चलते बीट गार्ड ने पास जाकर देखा, तो बाघिन की मौत हो चुकी थी। उसके गले में क्लच वायर का फंदा था। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शाम होने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बुधवार सुबह अधिकारियों की मौजूदगी में डॉ. संदीप अग्रवाल द्वारा शव परीक्षण किया गया है।

इसके बाद बाघिन के शव का दाह संस्कार कर दिया गया है। घटना के बाद कान्हा में हड़कंप की स्थिति है। घटना के बाद डॉग स्क्वाड को बुलाकर एक किलोमीटर के दायरे में सर्चिंग भी की गई है। घटना के 48 घंटे बाद भी शिकारी कान्हा प्रबंधन की पहुंच से दूर हैं।

ऐसे किया होगा शिकार

बताया जा रहा है कि पहले एक-दो बार कुछ लोग सूअर के शिकार की कोशिश कर चुके हैँ। इसके लिए शिकारी तार का गोल फंदा बनाकर किनारे पर रखते हैं। जैसे ही जानवर उसमें गर्दन डालता है, वह फंस जाता है। इससे दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है।

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