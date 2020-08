मध्यप्रदेश:दिग्विजय का ट्वीट- कमजोर विपक्ष लोकतंत्र नहीं बचा सकता, फिर लिखा लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हों

“Democracy can survive a weak Govt with a strong opposition ; but will not survive long with a weak opposition & a strong Govt.”



कमजोर सरकार है और मज़बूत विपक्ष है तो लोकतंत्र बच सकता है पर यदि मज़बूत सरकार और कमजोर विपक्ष है तो लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं बच सकता। लोकतंत्र बचाओ।