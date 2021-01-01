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व्यापारी की हत्या:रात में घर से थोड़ी देर में आने का कहकर निकला था, सुबह कॉलेज के सामने मैदान में खून से लथपथ शव मिला

छतरपुर2 घंटे पहले
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डिजिटल कॉलेज के सामने शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। - Dainik Bhaskar
डिजिटल कॉलेज के सामने शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

शहर में ओरछा थाना क्षेत्र में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। नारायणपुरा रोड पर डिजिटल कॉलेज के सामने खून से लथपथ शव मिला है। युवक अंडा व्यापारी था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक मो. वकील नाम का युवक अंडे का व्यापार करता था। वह रात में थोड़ी देर में आने का कहकर घर से निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह किसी ने डिजिटल कॉलेज के सामने खून से लथपथ लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को दी। इस पर एसपी सचिन शर्मा, सीएसपी लोकेंद्र सिंह समेत थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जांच में मौके पर खून से सना पत्थर मिला है। साथ ही, शव के पास एक विग भी पड़ी मिली।

जांच के बाद युवकी पहचान मो. वकील के रूप में हुई। उसकी परिजन को भी सूचना दी गई। युवक के भाई अजमेरी खान का कहना है कि वह रात में थोड़ी देर में आने का कहकर बाइक से निकला था। इसके बाद नहीं लौटा। सीएसपी लोकेंद्र सिंह के मुताबिक संभवत: पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई है। मौके पर डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है।

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