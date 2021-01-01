पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Half Of Jeerapur Closed Even After Haat Bazaar, Funeral Of Eight Bodies Will Be Done In Evening, Not Told Mother That Son Is No More

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राजस्थान में हादसे के बाद शोक में डूबा शहर:साप्ताहिक हाट बाजार के बाद भी आधा जीरापुर बंद, आठों शवों का शाम को होगा अंतिम संस्कार, मां को नहीं बताया कि बेटे नहीं रहे

राजगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
परिवार से कोई ना कोई हर माह एकादशी पर खाटूश्याम जी दर्शन करने जाता था। हाथ में झंडा लिए ललित, बीच में श्याम और ममता सोनी। - Dainik Bhaskar
परिवार से कोई ना कोई हर माह एकादशी पर खाटूश्याम जी दर्शन करने जाता था। हाथ में झंडा लिए ललित, बीच में श्याम और ममता सोनी।
  • राजस्थान के टोंक में हुए सड़क हादसे में राजगढ़ के आठ लोगों की मौत।
  • घर के बाहर रात से ही जमा होने लगे थे लोग, रिश्तेदार भी पहुंचने लगे।

राजस्थान के टोंक में हुए हादसे में एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत के बाद राजगढ़ का जीरापुर शहर पूरी तरह शोक में डूबा है, जिसने भी हादसे की खबर सुनी, वह सन्न रह गया। बुधवार को यहां हाट बाजार लगने के बावजूद आधा शहर पूरी तरह बंद है। सभी लोग यही कह रहे थे कि हे श्याम... ये क्या हो गया।

मंगलवार रात खाटू श्यामजी से लौटते वक्त टोंक में ट्रॉला और जीप में टक्कर हो गई थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद रात में ही घर के बाहर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। ​​​​​सभी शव शाम तक जीरापुर लाए जाएंगे। यहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

राजस्थान में सड़क हादसा, 8 की मौत:मध्यप्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला था परिवार, सभी खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे

मां को नहीं बताया कि उसके लाल नहीं रहे

समाज के लोगों ने तय किया वे बॉडी आने तक हादसे की सूचना ललित और श्याम सोनी की बुजुर्ग मां को नहीं देंगे। उन्हें डर है कि हादसे की खबर सुनकर मां की तबीयत न बिगड़ जाए, इसलिए सोनी परिवार के घर से थोड़ी दूर समाज के 500 से 700 लोग मौजूद हैं। माहौल को सामान्य दिखाने के लिए उनके घर के आसपास जरा भी भीड़ जमा नहीं होने दी जा रही है। कुछ रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनसे भी चुप रहने को कहा गया है।

राजस्थान हादसा:25 दिन पैदल चलकर खाटू श्याम मंदिर पहुंचे थे दो चचेरे भाई, एक की पीछे वाली गाड़ी में होने के कारण जान बची

साप्ताहिक हाट बाजार के बावजूद आधा शहर बंद

सोनी बंधुओं का घर माचलपुर रोड जमाई कॉलोनी में है। ये शहर का व्यस्ततम इलाका है, जहां इनकी दुकान भी है। यहां बुधवार को साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है। हादसे के बाद आधा शहर बंद है। इलाके के आसपास की दुकानें बंद हैं। समाज के लोगों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं।

हर महीने एकादशी पर जाते थे दर्शन करने

बताते हैं कि जीरापुर में स्वर्णकार समाज के करीब 70 से ज्यादा परिवार हैं। ये सभी लोग खाटू श्यामजी के भक्त हैं। महीने में एकादशी पर दर्शन करने जरूर जाते हैं। ललित और श्याम के परिवार भी हर माह दर्शन करने जाते थे। समाज के लोगों के मुताबिक श्याम और ललित मिलनसार थे। वे मूल रूप से राजाहेड़ी गांव के रहने वाले थे, लेकिन कुछ साल पहले ही जीरापुर शिफ्ट हुए थे।

इनकी हुई मौत

हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें श्याम (42) , रामबाबू (37), ललित (24), नयन (15), ममता (29) , बबली (24), अनन्या (8) और अक्षत (3) शामिल हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिना लाठी का झंडा दिखा दो तो गलती मान लूंगा; पहले वीडियो में कहते दिखे थे- लाठियां लेकर आना - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser