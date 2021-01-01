पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Madhya Pradesh Indore Man Crossing The Railway Line Dies After Getting Hit By A Train In Rajendra Nagar Area

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रेन हादसा:रात में पटरी पार कर रहा 33 साल का युवक ट्रेन की चपेट में आया, टक्कर के बाद दूर जा गिरा, मौके पर ही हुई मौत

इंदौर9 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस ने शव जब्त कर पीएम के लिए भिजवा दिया। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने शव जब्त कर पीएम के लिए भिजवा दिया।

33 साल का एक युवक बुधवार रात ट्रेन हादसे का शिकार हो गया। रात में वह पटरी पार कर रहा था, इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गया। टक्कर के बाद वह दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया।

रेलवे पुलिस जांच अधिकारी रूप सिंह रावत ने बताया कि मामला देर रात राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। स्टेशन मास्टर ने जानकारी दी थी कि रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त एक युवक रेल हादसे का शिकार हो गया है, जिसने माैके पर ही दम ताेड़ दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर लाेगाें से बात की ताे पता चला कि वह किसी ट्रेन से टकराया है। पड़ताल में उसकी पहचान मनाेज पिता नारायण तंवर निवासी राजेंद्र नगर पुलिस लाइन क्वार्टर के पीछे होना पाया गया। बताया जा रहा है कि पटरी पार करते समय युवक ट्रेन से टकराया था। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। मामले में रेलवे पुलिस जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser