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5 जिलों में नाइट कर्फ्यू 10 बजे से:भोपाल में बाजार 8 बजे ही बंद, इंदौर-ग्वालियर में भी तेजी से घर लौटने लगे लोग

मध्यप्रदेश9 मिनट पहले
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भोपाल में रात 8 बजे दुकान बंद करता हुआ व्यापारी।
  • मध्यप्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में होने जा रही है शुरुआत
  • भोपाल में व्यापारियों की सहमति से दो घंटे पहले बंद हुए बाजार

मध्यप्रदेश के कोरोना से अधिक प्रभावित हो रहे पांच प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शादियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में शनिवार को भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिली। इधर, रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीमेंं तैयारी कर रही हैं। कुछ स्थानों पर सख्ती के साथ कर्फ्यू लागू हो जाएगा।

भोपाल में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है लेकिन इससे पहले व्यापारी संगठन द्वारा स्वैच्छा से रात आठ बजे बाजार बंद करने का फैसला कर लिया। पुलिस भी सड़कों पर उतर आई है। प्रशासन की टीम भी मास्क लगाने की अपील करते नजर आ रही है। व्यापारियों से अनुरोध किया कि दुकानों के बाहर पूरा कॉरिडोर खाली रखें। सामने डोरियां लगा दें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। यहां रात 8 बजे बाजार बंद होने के चलते बाजार में भारी आपाधापी की स्थिति नजर आई। पुलिस भी जगह-जगह तैनात हो गई है और लोगों को फिजूल न घूमने की सलाह दे रही है।

इंदौर में भी रात 10 बजे कर्फ्यू लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारी कर ली है। हालांकि, रात 9 बजे तक भारी चहलपहल दिखाई दी। पूरे दिन सामान्य रूप से बाजार खुला रहा। छप्पन दुकान रात नौ बजे बंद हो गई।

ग्वालियर में रात 8.30 बजे तक भारी भीड़ देखने को मिली। शादियों की खरीदारी के अलावा अफवाह के कारण भारी तादाद में लोग बाजार में निकले थे। यहां भी रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन तैयार दिखाई दिया। जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है। रतलाम में भी क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक में रात 10 से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू को पूरी तरह लागू कराने का फैसला किया है। मास्क को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। रात में टीम पेट्रोलिंग करेगी। यह भी जानकारी दी गई है कि शादी समारोह के बंद कैम्पस में होने पर 100 और ओपन कैम्पस में 200 लाेग एकत्र हो सकेंगे। विदिशा में भी कर्फ्यू लगाने के निर्देश हैं।

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