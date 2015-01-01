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कर्फ्यू रहेगा कारगर?:नाइट कर्फ्यू का कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं, यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला है : रिटायर्ड मेडिकोलीगल बड़कुल

भोपालएक मिनट पहले
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भोपाल के चौक बाजार में भीड़ में बिना मास्क के घूमते हुए लोग। फोटो- अनिल दीक्षित
  • लोगों ने भी ट्वीट कर रात के कर्फ्यू को बताया गलत
  • लिखा- ठंड में लोग निकलते नहीं, फिर क्या मतलब

मध्यप्रदेश की राजधानी समेत प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल समेत 6 शहरों में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या डॉक्टरी आधार नहीं है। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) आधार पर लिया गया निर्णय है।

यह कहना है हमीदिया अस्पताल के रिटायर्ड मेडिकोलीगल डॉक्टर डीएस बड़कुल का। उन्होंने दैनिक भास्कर से चर्चा करते हुए कहा कि अभी की स्थिति में सबसे बेहतर विकल्प यह है कि मिनिमम दूरी बनाकर मिनिमम समय के लिए लोगों के संपर्क में आया जाए। इसके साथ ही मास्क होना अनिवार्य है। तभी इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। उनसे समझे 5 सवालों में जाने कोविड-19 के खतरे को कम करने के किए जाने वाले प्रयास

क्या रात के कर्फ्यू लगाने से संक्रमण रोका जा सकता है?

रात में कर्फ्यू लगाने से सिर्फ रात की पार्टियां रोकी जा सकती हैं कोरोना नहीं। इसके पीछे कोई डॉक्टरी आधार नहीं है। यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है।

कोरोना को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

संक्रमण रोकने के लिए मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य होना चाहिए। ध्यान रहे कि जितना संभव हो, लोगों के संपर्क में आने से बचें।

संक्रमण रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय क्या है?

जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती तब तक मास्क ही एकमात्र उपाय है, मास्क। इससे आप अपने आप के साथ सामने वाले की भी सुरक्षित करते हैं।

बाजार कब बंद होना चाहिए?

बाजार बंद करने के लिए ऐसे समय का चयन करना चाहिए, जब सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। यह भीड़ शाम 6 बजे से रात 8 के बीच होती है, क्योंकि इस दौरान लोग अपना काम खत्म कर ऑफिस आदि से बाजार में सामान लेने जाते हैं। इसी दौरान सबसे ज्यादा खतरा होता है।

क्या संक्रमण के लिए सख्ती जरूरी है?

संक्रमण के लिए सरकार को और सख्ती करना होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालान कराने के साथ ही मास्क पर जुर्माना अधिक करना होगा। सख्ती और लोगों को जागरुक किए बिना इसे फैलने से नहीं रोका जा सकता है।

गृहमंत्री के नाइट कर्फ्यू वाले बयान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया-

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