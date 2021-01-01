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मॉडल पुराना, दाम नए का:नए मॉडल की टेरेनो कार की कीमत वसूली और थमा दिया पुराना माॅडल, रंजित ऑटो मोबाइल के 3 कर्मचारियों पर 4 साल बाद केस दर्ज

भोपालएक घंटा पहले
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नई कार बता कर बेच दी पुरानी कार - Dainik Bhaskar
नई कार बता कर बेच दी पुरानी कार
  • पीड़ित ने इनवाइस मांगा तो हुआ खुलासा, एक ही नंबर के तीन इनवाइस में राशि भी अलग-अलग
  • फरवरी 2016 में खरीदी थी कार, दिसंबर में नई बता कर बेची

भोपाल में नए मॉडल की कार बताकर पुराने मॉडल की कार बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित से नए माॅडल की कार के 13 लाख 53 हजार रुपए लिए लेकिन 11 लाख 60 हजार रुपए कीमत की पुराने मॉडल की कार दे दी। जब पीड़ित ने कार की इनवाइस मांगी तो उसको गड़बड़ी का पता चला। पुलिस ने चार साल बाद रंजित ऑटो मोबाइल के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

पीड़ित राजेश रंजन ने बताया कि उन्होंने रंजित ऑटो प्राइवेट से अक्टूबर 2016 में एक्सएलडीओ मॉडल की निशान टेरेनो कार बुक की थी। उनको एक्सएल मॉडल की कार की डिलीवरी दी गई। इसके लिए उनसे 13 लाख 53 हजार रुपए ले लिए गए। राजेश रंजन को दूसरे मॉडल की कार देने का शक हुआ तो उन्होंने इनवाइस की मांग की। इसके बाद उनको एक ही नंबर के तीन अलग-अलग इनवाइस दिए गए। तीनों ही इनवाइस में उनके द्वारा किए गए भुगतान का अमाउंट का मिलान नहीं हुआ। यही नहीं तीनों ही इनवाइस हस्ताक्षर भी अलग-अलग लोगों के थे।

आरटीओ में भी अलग इनवाइस
डीलर की तरफ से आरटीओ में गाड़ी का जमा कराया गया इनवाइस अलग निकला। उस इनवाइस से पता चला कि उनको दी गई गाड़ी फरवरी 2016 में खरीदी गई थी। इस मामले में मिसरोद पुलिस ने रंजित ऑटो मोबाइल पर काम करने वाले तीन कर्मचारियों धनजीत, विशाल सक्सेना और भूपेन्द्र श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

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