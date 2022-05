Hindi News

Photos Of Lok Sabha And Vice President Were Used; Message After Obscene Video Call

सायबर फ्रॉड के निशाने पर साध्वी प्रज्ञा: लोकसभा व उपराष्ट्रपति के फोटो का इस्तमाल किया; पहले अश्लील वीडियो कॉल, अब फेक मैसेज

भोपाल से BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अश्लील वीडियो कॉल के बाद अब फेल नंबर से कॉल कर परेशान किया जा रहा है। आरोपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के फोटो का इस्तेमाल किया। तीन महीने में उन्हें दूसरी बार इस तरह से फोन पर फंसाने का प्रयास किया गया है। प्रज्ञा ने इसकी शिकायत भोपाल क्राइम ब्रांच से की है।

प्रज्ञा ने कहा कि अज्ञात मोबाइल द्वारा मेरे वट्सअप पर मैसेज किए गए हैं। गत 2 मई को मैसेज आए- " Hello pragya how are you", "where are you at the you at the moment?" वाट्सटप नंबर पर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम व प्रोफाईल में उनकी फोटो का उपयोग किया गया है। कुछ समय बाद उक्त प्रोफाइल फोटो में वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू की फोटो प्रदर्शित होने लगी। चूंकि पूर्व में भी मेरे साथ सायबर संबंधी घटना हो चुकी है जिसके संबंध में मेरे द्वारा रिपोर्ट की जा चुकी है। सायबर जागरुकता की वजह से मैंने उक्त मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। उक्त संबंध में 4 मई को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ट्वीटर के माध्यम से ट्वीट किया गया है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा उनके नाम से वाट्सअप पर फेक अकाउंट बना लिया है, जिसमें मोबाइल नंबर 7862092008, 9480918183, 9439073870 का उपयोग किया गया है। इन नंबरों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इनमें से मेरे पास 9480918183 से मैसेज आया। इस नंबर की तत्काल जांच कर उचित वैधानिक एवं कड़ी कार्यवाही करें। इससे अपराधियों को सजा मिले और किसी भी व्यक्ति के नाम व पद का उपयोग कर उनकी छवि को धूमिल न किया जा सके।

पहले अश्लील वीडियो कॉल आया था

करीब 3 महीने पहले प्रज्ञा को एक लड़की का वॉट्सअप पर वीडियो कॉल आया था। कुछ देर बाद लड़की ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने तत्काल फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यह वीडियो कॉल मोबाइल नंबर 6371608664 से आया था। कुछ ही समय बाद एक अन्य नंबर 8280774239 से उनके पास उसी लड़की का रिकॉर्डेड वीडियो आया। आरोपी ने फोन कर मांग नहीं मानने पर उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए सांसद प्रज्ञा ने तत्काल टीटी नगर पुलिस को सूचित कर दिया।

राजस्थान से पकड़े गए थे आरोपी

सांसद ने सेक्सटॉर्शन की साजिश रचने की FIR भोपाल के TT नगर थाने में 7 फरवरी को दर्ज कराई थी। भोपाल पुलिस ने भरतपुर के रहने वाले सगे भाइयों रवीन खान (23) और वारिस खान (21) को गिरफ्तार किया था। दोनों खेती करते हैं। दोनों भाई 8वीं और 10वीं तक पढ़े हैं। इसके बावजूद बेहद शातिर तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम देते थे।

यहां पढ़िए पूरा घटनाक्रम:-

