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4 IPS अफसरों की नई पदस्थाना:CM शिवराज के भरोसेमंद राजीव टंडन बने लोकायुक्त DG, अजय शर्मा को EOW का प्रभार

भोपाल28 मिनट पहले
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राज्य सरकार ने 4 सीनियर आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना कर दी है। इसमें से दो अफसर राजीव टंडन व सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक बने हैं। - Dainik Bhaskar
राज्य सरकार ने 4 सीनियर आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना कर दी है। इसमें से दो अफसर राजीव टंडन व सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक बने हैं।
  • गृह विभाग ने जारी किया आदेश, राजीव टंडन व सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक रैंक में आए
  • ADG जेल सुधीर शाही स्पेशल DG रेल, स्पेशल DG रेल अरविंद कुमार को प्रदेश के जेलों की कमान

राज्य सरकार ने 4 सीनियर आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना कर दी है। इसमें से दो अफसर राजीव टंडन व सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक बने हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने सोमवार दोपहर बाद आदेश जारी कर दिया है।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार दो सीनियर आईपीएस अफसर 1984 बैच के संजय चौधरी और 1986 बैच के संजय राणा 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं। संजय चौधरी डीजी जेल और संजय राणा डीजी लोकायुक्त थे। चौधरी और राणा के रिटायर होने के बाद महानिदेशक (DG) के दो पद खाली होने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और ADG जेल सुधीर शाही को प्रमोट को महानिदेशक के पद पर प्रमोट किया गया है।

सीनियर आईपीएस अफसर राजीव टंडन और सुधीर शाही महानिदेशक के पद पर प्रमोट हुए।
सीनियर आईपीएस अफसर राजीव टंडन और सुधीर शाही महानिदेशक के पद पर प्रमोट हुए।

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक लोकायुक्त डीजी के अहम पद पर राजीव टंडन को भेजा गया है, जबकि उनकी जगह ईओडब्ल्यू का प्रभार अजय शर्मा को सौंपा गया है। शर्मा अब तक एडीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन थे। बताया जाता है कि दोनों ही अफसर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद हैं। ईओडब्ल्यू को लोकसभा चुनाव के दौरान कालेधन के उपयोग के मामले में सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करना है। पहले माना जा रहा था कि इस समय ईओडब्ल्यू में अनेक संवेदनशील प्रकरण लंबित हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शायद ही उन्हें डिस्टर्ब करना चाहे। लेकिन यहां अजय शर्मा को भेजा गया है। बता दें कि अजय शर्मा शिवराज के चौथे कार्यकाल में एडीजी लोकायुक्त रह चुके हैं, जबकि राजीव टंडन मुख्यमंत्री के ओएसडी जैसे अहम पद की कमान संभाल चुके हैं।

स्पेशल डीजी रेल अरविंद कुमार को डीजी जेल और अजय शर्मा को ईओडब्ल्यू का प्रभारी डीजी बनाया गया है।
स्पेशल डीजी रेल अरविंद कुमार को डीजी जेल और अजय शर्मा को ईओडब्ल्यू का प्रभारी डीजी बनाया गया है।

आदेश के मुताबिक इन दो अफसरों के अलावा ADG जेल सुधीर शाही को प्रमोट कर स्पेशन DG रेल बनाया गया है, जबकि स्पेशल DG रेल अरविंद कुमार को DG जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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