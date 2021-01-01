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भास्कर खास:प्रदेश में अब तक 4 हजार से ज्यादा पक्षियों की मौत, मुर्गे-मुर्गियों और अंडे की खपत पर पड़ा खासा असर

भोपाल3 घंटे पहले
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भोपाल में हरियाणा, आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से पोल्ट्री उत्पाद आते हैंं। इस समय इनकी आवक 60 प्रतिशत तक घटी हुई है। - Dainik Bhaskar
भोपाल में हरियाणा, आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से पोल्ट्री उत्पाद आते हैंं। इस समय इनकी आवक 60 प्रतिशत तक घटी हुई है।
  • बर्ड फ्लू की वजह से शहर में मुर्गियों की आवक 60 प्रतिशत तक घटी

प्रदेश में बर्ड फ्लू की रफ्तार भले ही कम हो गई है लेकिन अब भी अन्य प्रदेशों में मुर्गे और अंडों की आवक कम ही है। भोपाल में भी लोकल पोल्ट्री फार्म से ही मांग की पूर्ति की जा रही है। हालांकि अब भी खपत पहले जैसी नहीं है। शहर में रोजाना की खपत 25 टन हाेती है लेकिन फिलहाल यह 15 टन के आसपास चल रही है।

भोपाल में हरियाणा, आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से पोल्ट्री उत्पाद आते हैंं। इस समय इनकी आवक 60 प्रतिशत तक घटी हुई है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बर्ड फ्लू की वजह से अब भी बहुत से लोग पोल्ट्री उत्पादों से दूरी बनाए हुए हैं। इसी के साथ पोल्ट्री फार्म संचालक भी दूसरे प्रदेशों से मुर्गियां नहीं मंगवा रहे हैं।

32 जिलों में ही बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं

अब तक प्रदेश में साढ़े चार हजार पक्षियों की मौत हो चुकी है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से बर्ड फ्लू के मामले आना शुरू हुए थे। खास बात यह है कि अब तक 32 जिलों में ही बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों में केस नहीं आए। अब बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों में भी पक्षियोंं के मरने के मामले में कमी आई है। भोपाल सहित अन्य शहराें में इक्का-दुक्का पक्षियों के मामले सामने आ रहे हैं।

360 से ज्यादा सैंपलिंग

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 360 से ज्यादा सैंपलिंग की गई है। जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई वहां के सैंपलों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। ऐसे जिले जो बचे हुए हैं वहां ज्यादा फोकस है।

यहां मारी गई मुर्गियां

झाबुआ- 426

रायसेन- 160

हरदा- 370

मंदसौर- 95

अब असर कम हो रहा है

अब भी अन्य प्रदेशों से पोल्ट्री उत्पादों की आवक पहले जैसी नहीं है। हालांकि अब केस कम हो रहे हैं। जिलों की संख्या भी नहीं बढ़ रही। धीरे-धीरे बर्ड फ्लू का असर कम हो रहा है।

- आरके राेकड़े, संचालक, पशुपालन विभाग

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