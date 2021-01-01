पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिक रहा है जहर, कब जागेगी सरकार?:मकानों के अंदर धधक रहीं शराब की भटि्टयां, हाइवे पर बेचते हैं बच्चे

भोपाल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बिकने वाली शराब को कंजर व्हिस्की के नाम से जाना जाता है। - Dainik Bhaskar
बिकने वाली शराब को कंजर व्हिस्की के नाम से जाना जाता है।
  • मध्य प्रदेश में फैले जहरीले कारोबार पर भास्कर का सबसे बड़ा खुलासा

मध्यप्रदेश में जगह-जगह मौत का सामान तैयार हो रहा है। गांव-ढाबों में धड़ल्ले से कच्ची शराब की भटि्टयां धधक रही हैं। भास्कर टीम प्रदेश के छह जिलों सीहोर, बड़वानी, खरगोन, धार, गुना, रतलाम और मंदसौर में जिन 40 शराब माफिया से मिली, उनमें से आधे लोग खुद भट्‌टी पर कच्ची शराब तैयार करते हैं।

पुलिस से बचने के लिए घरों में बना रहे शराब

धार जिले के धामनौद के पास बड़ी बूटी गांव में दर्जनों घरों में कच्ची शराब की भटि्टयां चल रही हैं। पुलिस से बचने के लिए लोगों ने पक्के कमरों में कच्ची शराब की भटि्टयां लगा रखी हैं। कमरों में एक तरफ पानी का टैंक बना है और दूसरी तरफ पक्की भटि्टयां। खरगोन के भीलगांव में बस्ती के अंदर छोटी-छोटी भटि्टयां हैं।

  • खरगोन- बड़वानी हो या धार-गुना के इलाके, बेखौफ चल रहा कारोबार
  • गुना से राजगढ़, आगर और विदिशा तक फैला कंजर व्हिस्की का नेटवर्क
  • यूरिया और ऑक्सीटोसिन का भी जमकर स्टॉक कर रखा है माफिया ने

कई जिलों में नेटवर्क: घर और ढाबों से बेचते हैं जहरीली शराब

गुना जिले के कुंभराज थाना क्षेत्र में बिड़आई नामक कस्बे के 80 फीसदी मकानों में शराब बनाई जाती है। बस्ती के बच्चों को सड़क और ढाबों पर शराब बेचने के काम में लगा दिया जाता है। दूसरा इलाका चाचौड़ा थाना क्षेत्र का भानपुरा है। यहां शराब बनाने के लिए बस्तियों के बीच में ही भटि्टयां लगाई हुई हैं। इनमें लहान यानी गुड़ का घोल, यूरिया, नौसादर, ओपी आदि का बड़ा स्टॉक है।

इस इलाके में बिकने वाली शराब को कंजर व्हिस्की के नाम से जाना जाता है। इनका नेटवर्क गुना से राजगढ़, आगर और विदिशा तक फैला है। हरेक गांव में एजेंट हैं। मोटर साइकिल से सब्जी के झोले में भरकर यह लोग शराब की तस्करी करते हैं। छोटा पाउच महज 20 रुपए का मिलता है। यहां हाइवे पर बच्चे कंजर व्हिस्की बेचते हुए मिल जाएंगे। छापा पड़ता है तो यह लोग भाग जाते हैं या फिर हमला कर देते हैं।

सुरक्षा ऐसी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता

दो किमी दूर तक हर रास्ते पर माफिया के गुर्गे तैनात

खरगोन जिले के नर्मदा किनारे वाले इलाकों और कुछ गांव व बस्तियों में शराब बनाने का काम चल रहा है। आस-पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भटि्टयों से दो किलोमीटर दूर तक वहां पहुंचने वाले हर रास्ते पर शराब माफिया और उनके लोग तैनात हैं। भास्कर टीम खरगोन के भीलगांव पहुंची तो बस्ती पहुंचने से पहले दो लोगों ने वहां आने का कारण पूछा।

किसान परेशान, यहां यूरिया का जगह-जगह स्टॉक

किसान अपनी फसल के लिए चाहे यूरिया न खरीद पाए लेकिन जहरीली शराब के कारोबारियों के पास यूरिया के भंडार भरे हैं। भास्कर टीम ने प्रदेश के जिन छह जिलों में कच्ची शराब के कारोबारियों की पड़ताल की वहां जगह-जगह यूरिया के कट्‌टे भरे नजर आए। आदिवासी इलाकों में महुए से बन रही शराब का नशा गहरा करने के लिए माफिया ने ऑक्सीटोसिन का स्टॉक कर रखा है।

जमीनी स्तर पर कार्रवाई होगी

प्रदेश के जिन इलाकों में भी जहरीली शराब बनाई जा रही है, हम उन सभी जगह टीम बनाकर कार्रवाई करेंगे।

-जगदीश देवड़ा, मंत्री, आबकारी विभाग

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser