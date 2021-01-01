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फर्जी डॉक्टर:दिवंगत पिता की डिग्री से बेटा कर था इलाज, अस्पताल सील

भानपुरा2 घंटे पहले
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जनसेवा औषधालय पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे सील कर दिया। - Dainik Bhaskar
जनसेवा औषधालय पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे सील कर दिया।
  • प्रशासनिक अमले ने निरीक्षण के बाद जनसेवा औषधालय पर की कार्रवाई

प्रशासनिक अमले ने बुधवार को रामपुरा गेट स्थित जनसेवा औषधालय नाम से संचालित अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां दस्तावेज मांगने पर कुछ कागजात प्रबंधन उपलब्ध नहीं करा सका। इस पर पंचनामा बनाकर अस्पताल सील किया। बीएमओ डॉ. बी.एल. सिसौदिया ने बताया डॉ. कैलाशचंद्र मोदी के पास वैद्य विचारक की डिग्री थी। दिसंबर 2019 में डॉ. कैलाशचंद मोदी का निधन हो गया, तभी से बेटा हुकुम मोदी फर्जी तरीके से अस्पताल का संचालन कर रहा था। शिकायत के पर प्रशासनिक​​​​​ अमले के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां कोई भी डिग्री या रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। रिपोर्ट तैयार कर थाने में दी जाएगी, जिसके आधार पर ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। हमारी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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