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विसंगति:10वीं-12वीं के स्कूल तो खुले पर छात्रावास पर ताले, अपडाउन मुश्किल

जावरा4 घंटे पहले
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  • बोर्ड परीक्षा में समय बचा कम, सबकुछ खोलने के आदेश तो दिए लेकिन छात्रावास पर अब तक नहीं निर्णय, कैसे सुधरेगा परिणाम

बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के मद्देनजर 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के लिए शुक्रवार से नियमित स्कूल खुल जाएंगे। लाभ सिर्फ स्थानीय स्टूडेंट्स को ही मिल पायेगा क्योंकि छात्रावास पर 8 माह से ताले लगे हैं और उन्हें खोलने के लिए शासन ने भी आदेश नहीं दिए। ग्रामीण बच्चे डेली अपडाउन नहीं कर सकते। एक तरफ बोर्ड परीक्षा की तैयारी में समय कम बचा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नगर में दो छात्रावास संचालित होते हैं लेकिन कोरोना काल के बाद से वे बंद हैं। अगर खुल भी रहे तो सिर्फ साफ-सफाई के लिए। अभी छात्रावास बच्चों के लिए रहने के लिए बंद है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब भी वे पढ़ाई से वंचित हैंं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई उन्हें समझ नहीं आती और ऑफलाइन के लिए स्कूल रोज आ-जा नहीं सकते। ऐसे में छात्रावास की सुविधा अभी उन्हें नहीं मिल पा रही है। शुक्रवार से दसवीं व बारहवीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए स्कूलों ने सोशल ग्रुप पर सूचना दे दी है और नोटिस जारी कर दिए हैं। अब तक स्टूडेंट्स परामर्श के लिए रोज स्कूल आ रहे थे लेकिन आज से रोज स्कूल आकर क्लासेस अटैंड करेंगे और परीक्षा की प्रीपरेशन भी कर सकेंगे। अब तक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी लेकिन मॉनीटरिंग फोन पर मिल रहे फीडबैक के आधार पर ही ली जा रही थी। वास्तविकता में स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं, इसका पता अब रूटीन स्कूल संचालन होने पर लगेगा। हालांकि 9वीं व 11वीं की कक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी स्कूल प्राचार्यों पर छोड़ी गई है। वे चाहें तो उसे भी कंटीन्यू कर सकते हैं।

स्कूलों ने की तैयारी, अब बच्चों की बारी
8 महीने की लंबी गेप के बाद अब नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। ऐसे में कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ कक्षाओं के संचालन की तैयारी स्कूलों ने कर ली है। अब बच्चों की बारी है कि अपने आपको बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार करें। स्कूल आने वाले सभी स्टूडेंट्स को पालकों से लिखित सहमति लाना जरूरी होगी, इसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। अब तीन महीने तक स्टूडेंट्स शिक्षकों से ऑफलाइन पढ़ाई कर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

अब तक 40 फीसदी
बच्चे ही आ रहे थे स्कूल
आंशिक कक्षाएं खुलने के साथ ही शिक्षकों से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूलों में अब तक 40 फीसदी स्टूडेंट्स ही पहुंच रहे थे। चूंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे ग्रामीण तबके के हैं। ऐसे में पालक बच्चों को स्कूल भेजने का तैयार नहीं थे। अब एक बैंच पर एक बच्चा और कक्षा में 50 फीसदी बच्चों को बैठाने की व्यवस्था रहेगी। अब संभावना है कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी और नियमित कक्षाओं का असर परीक्षा परिणामों में दिखाई देगा।

आदेश नहीं आए हैं : डीईओ केसी शर्मा ने बताया कि छात्रावास खोले जाने को लेकर अभी आदेश नहीं आए हैं, ऐसे में बंद हैं। आदेश आते ही खुल जाएंगे। अभी सिर्फ हाई-हायर सेकंडरी स्कूलों की कक्षाएं संचालित किए जाने के निर्देश मिले हैं। सभी स्कूलों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। उसी अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी।

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