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प्रकरण दर्ज:पिकअप से 11 केड़ों को छुड़ाया, 5 पर केस दर्ज

जावरा2 घंटे पहले
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माननखेड़ा पुलिस ने शनिवार को पिकअप में क्रूरतापूर्वक भरे गोवंशों को छुड़वाया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मुखबिर की सूचना पर माननखेड़ा चौकी प्रभारी लक्ष्मीनारायण गिरी ने मंदसौर जा रही पिकअप वाहन को घेराबंदी कर रोका और उसकी तलाश ली। पिकअप में 11 केड़े भरे थे, जिन्हें वध के लिए धुलिया महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। उन्हें कामधेनु गोशाला छुड़वाया। चौकी प्रभारी ने बताया गोवंशों को रामपुरा से पिकअप में भरकर धुलिया ले जाया जा रहा था। पिकअप जब्त कर पांच आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

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