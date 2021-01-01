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आवास योजना:164 को पहली, 97 को नहीं मिल रही पीएम आवास की दूसरी किस्त

जावरा2 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों को किस्तों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसे में उनको ठंड के दिनों में परेशानी उठाना पड़ रह है। 164 हितग्राहियों को पहली किस्त नहीं मिली, इधर 97 हितग्राहियों को दूसरी किस्त नहीं मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने से मकान अधूरे हैं। परिवार आसमान के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। हितग्राही नगरपालिका के चक्कर भी काट रहे लेकिन न हितग्राहियों के खाते में पैसे जमा हो रहे और ना कोई संतोषपूर्ण जवाब मिल रहा। हितग्राहियों के खाते में शीघ्र किस्तें जमा करने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने नगरपालिका सीएमओ नीता जैन को ज्ञापन सौंपा। मप्र कांग्रेस कमेटी प्रदेश महामंत्री निजाम काजी, जीवन नवलक्खा, कुतुबुद्दीन सैफ, मेहमूद, पप्पू चारोड़िया, अहमद खान, अजीजुद्दीन शेख, सलमान बुखारी, उस्मान पटेल आदि मौजूद थे।

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