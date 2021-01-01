पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:एक ही नंबर प्लेट और समान चेसिस नंबर से चल रही थीं 2 बसें, पुलिस ने जब्त की, केस दर्ज

जावरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस चौकी परिसर में खड़ी एक ही नंबर व समान चेसिस नंबर की बसें। - Dainik Bhaskar
पुलिस चौकी परिसर में खड़ी एक ही नंबर व समान चेसिस नंबर की बसें।

एक ही नंबर प्लेट से दो वाहन चलाने के मामले तो कई बार सामने आ चुके लेकिन रिंगनोद थाना पुलिस ने मंगलवार रात जो दो बसें जब्त कीं। उन पर ना सिर्फ एक जैसी नंबर प्लेट लगी थी बल्कि दोनों के चेसिस नंबर समान हैं। एक बस के तो इंजन नंबर ही नहीं मिले। इस कारस्तानी से पुलिस भी हैरान है। आरटीओ के मुताबिक प्रति सीट 100 रुपए मासिक टैक्स लगता है।

यदि 45 सीटर बस भी है तो दोनों बसों का 9 हजार रुपए मासिक टैक्स लगता है। परमिट खर्च अलग है। ये गड़बड़झाला सिर्फ आरटीओ खर्च बचाने तक सीमित नहीं लग रहा। समान चेसिस नंबर व इंजन नंबर में छेड़छाड़ किसी बड़े गिरोह के मिले होने की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

एसडीओपी रवींद्र बिलवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि ग्राम कांकरवा में कन्हैयालाल सोलंकी (44) के घर के बाहर एक ही नंबर प्लेट की दो बसें खड़ी हैं। असावती चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बसें जब्त की। आरोपी कन्हैयालाल सोलंकी को गिरफ्तार किया। ये मूल रूप से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के गांव काचरिया का रहने वाला है और लंबे समय से कांकरवा में रह रहा है। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 473, 482 में प्रकरण दर्ज किया है। चौकी प्रभारी श्रवणसिंह भाटी ने आरोपी कन्हैयालाल को जावरा कोर्ट मंे पेश किया। जहां से उसे 5 फरवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बसों की जब्ती वाली कार्रवाई के लिए गठित टीम में आरक्षक जितेंद्र व्यास, रवि पाटीदार, राकेश पाटीदार, नरेंद्र परमार की सक्रिय भूमिका रही है।

राजस्थान से खरीदकर लाया था दोनों बसें

रिंगनोद थाना प्रभारी दर्शना मुजाल्दे ने बताया कि दोनों बसों पर श्रीराम, मां व कांकरवा बालाजी टूरिस्ट लिखा है। दोनों पर नंबर प्लेट आरजे 09 पीबी 1769 लगी थी। पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि दोनों पर समान चेसिस नंबर एमएटी 412296 डीओजी 05449 लिखे हुए हैं। एक बस का इंजन नंबर 31 एफ 84115333 है जबकि दूसरी बस पर तो इंजन नंबर ही नहीं है। बसें राजस्थान से खरीदी थीं।

चार गुना पैनाल्टी वसूलेंगे

​​​​​​​एसडीओपी से मामले की जानकारी मिली है। हम बकाया पूरा टैक्स जमा करवाएंगे। जो टैक्स बनेगा उसका चार गुना पैनाल्टी भी वसूल की जाएगी। -दीपक मांझी, जिला परिवहन अधिकारी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser