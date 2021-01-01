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नाराजगी:पेड़ों की छंटाई के नाम काटी 2 घंटे बिजली, लोगों में गुस्सा

जावरा2 घंटे पहले
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  • शेड्यूल लागू नहीं होने से लोगों को हो रही असुविधा

शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कभी मेंटेनेंस तो कभी तकनीकी काम के नाम पर बिजली काटी जा रही है। घंटों तक बिजली बंद रहने से उपभोक्ताओं में बिजली कंपनी के प्रति नाराजगी है। उपभोक्ताओं के अनुसार बिजली कंपनी कभी भी ‘आज बिजली बंद रहेगी’ का फरमान जारी कर देती है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बिजली जा चुकी होती है।

उपभोक्ताओं के कई काम प्रभावित होने से उनमें गुस्सा है। यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि बिजली कंपनी मेंटेनेंस कटौती का प्री-प्लान शेड्यूल समय पर जारी नहीं करती। ऐसे में उपभोक्ता भी अपने काम की शेड्यूलिंग नहीं कर पाते। ज्यादा गुस्सा वे हैं जो वर्क एट होम करते हैं और अचानक बिजली बंद हो जाने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लोगों का कहना है कि अगर बिजली बंद करना है तो एक-दो दिन पहले सूचना दें ताकि अगर कुछ काम हो तो उसे जल्द कर लें या टाल दें।

बिजली कंपनी कभी प्री-मानसून मेंटेनेंस, पोस्ट मानसून मेंटेनेंस, जम्पर बदलने, लाइन के काम का कहकर घंटों बिजली बंद कर देती है। बिजली कंपनी ने बुधवार को ग्रामीण के साथ शहर के रतलामगेट फीडर की सप्लाई लाइन भी बंद की। चूंकि नगरपालिका को सुतारीपुरा क्षेत्र में बिजली के तारों पर झुकी हुई पेड़ों की टहनियों की छंटाई करना थी। इस दौरान सुबह 9 बजे शटडाउन होते ही सुतारीपुरा, सोमवारिया, रंगरेज गली, हनुमान गली, पीपली बाजार, कुमारीपुरा, नाई गली आदि मोहल्लों में बिजली बंद हो गई।

बाद में जब काफी देर तक बिजली नहीं आई तो शटडाउन का पता चला। राहुल सोलंकी ने बताया कि बुधवार को सुबह जब एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा तो लाइट बंद होने से एटीएम बंद हो गया और पैसे विड्राल नहीं हुए। इधर अचानक बिजली चले जाने से ऑफिस का काम भी प्रभावित हो गया। सोलंकी ने कहा कि अगर बिजली कंपनी को शटडाउन करना है तो एक-दो दिन पहले सूचना देना चाहिए ताकि अगले दिन की प्लानिंग हो सके।

कोर्ट परिसर में झूल रहे बिजली तार, हो रहे फाल्ट

कोर्ट परिसर में बिजली के तार झूल रहे हैं और पेड़ों की छंटाई भी नहीं हो रही। बंदर उछलकूद करते है, इस कारण टहनियां टूट रही हैं और फाल्ट हो रहे हैं। जवाबदार उनकी छंटाई नहीं कर रहे। ऐसे में कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अगर जवाबदार ध्यान देते तो सुतारीपुरा के साथ कोर्ट में भी छंटाई हो जाती।

पहले सूचना मिल जाए

एई विक्रांत ठाकुर ने बताया मेंटेनेंस का शेड्यूल हम प्री-प्लान कर सकते हैं। 11-33 केवीए पर काम करने का परमिट रतलाम से होता है और वहां अनुमति देर रात तक मिलती है। इस कारण पहले से शेड्यूल जारी नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए प्रयास करेंगे कि एक दिन पहले सूचना उन्हें मिल जाए ताकि असुविधा ना हो।

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