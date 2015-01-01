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फोरलेन:टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल, रेफर

जावरा3 मिनट पहले
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फोरलेन पर टोलनाके के पास शुक्रवार शाम एक बाइक को वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार दो युवकों को चोटें आईं। इन्हें सरकारी अस्पताल जावरा में भर्ती कराया। इंदौर के मालवा मिल निवासी सोनू पिता प्रकाश (18), कार्तिक पिता ब्रजेश (20) के साथ बाइक से ढोढर आए थे। वापस लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वे बाइक सहित नीचे गिर गए। उन्हें सिर में व मुंह पर चोटें आईं। इसकी सूचना टोलनाका एंबुलेंस को मिली। एंबुलेंस के पैरामेडिकल स्टाफ विनोद माली ने सहकर्मी की मदद से घायलों को लेकर सरकारी अस्पताल जावरा में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रतलाम रेफर किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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