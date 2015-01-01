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ग्रामीण आजीविका:243 पथ विक्रेताओं को बैंक ऋण बांटे

जावरा3 घंटे पहले
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मप्र डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण पथ विक्रेताओं की स्वीकृति वितरण कार्यक्रम जनपद पंचायत सभागृह में हुआ। सीएम शिवराजसिंह चौहान ने हितग्राहियों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम संबोधित किया। आलोट मंडल अध्यक्ष विक्रमसिंह आंजना, जिला योजना समिति सदस्य अनिल भरावा, एसडीएम राजेंद्रकुमार शुक्ला, जनपद सीईओ राधाकृष्ण वाक्तरिया, दिनेश मैड़ा, मोहनसिंह डामोर, अजय ठाकुर, अमित व्यास सहित आजीविका मिशन स्टाफ मौजूद थे। अतिथियों द्वारा 60 ग्रामीण पथ विक्रेता को ऋण विक्रेता को ऋण स्वीकृत के प्रमाण-पत्र दिए गए। अब तक 243 हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण वितरण किया गया। हितग्राहियों को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष विक्रमसिंह आंजना ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों व किसान के लिए समर्पित है। उपचुनाव में यही विश्वास लोगों ने दिखाया। संचालन आरएल सूर्यवंशी ने किया।

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