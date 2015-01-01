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कोरोना पॉजिटिव:पुलिसकर्मी और नसबंदी करवाने आई महिला समेत 5 नए पॉजिटिव मिले

जावरा4 घंटे पहले
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ब्लॉक में गुरुवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बीएमओ डॉ. दीपक पालड़िया ने बताया कि आईए थाने के एएसआई ने तबीयत खराब होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया। इसमें वे संक्रमित पाए गए। उन्हें रतलाम रेफर किया है। जबकि एक महिला बटवाड़िया की है, जो सिविल अस्पताल में गुरुवार को लगे नसबंदी कैंप में आई थी। नसबंदी से पहले टेस्ट किया, जिसमें पॉजिटिव आने से आइसोलेट कर दिया है। वहीं रतलाम से आई एनटीपीसीआर रिपोर्ट में नित्यानंद धाम कॉलोनी का एक व्यक्ति तथा ग्राम उदियाखेड़ी की दो महिलाएं कोविड पॉजिटिव आई हैं।

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