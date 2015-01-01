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कोरोना पॉजिटिव:प्राइवेट अस्पताल कर्मचारी समेत 5 लोग पॉजिटिव

जावरा3 घंटे पहले
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गुरुवार को ब्लॉक में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। बीएमओ डॉ. दीपक पालड़िया ने बताया कि पिपलौदा रोड क्षेत्र में स्थित प्राइवेट अस्पताल की कर्मचारी, नीली कोठी निवासी महिला, आदर्शनगर कॉलोनी व अंबिका सिटी होम्स निवासी युवक पॉजिटिव आए हैं। जबकि एक वृद्ध ढोढर निवासी है, जिसकी रिपोर्ट तो बुधवार रात में ही आ गई थी लेकिन नाम-पता गुरुवार को स्पष्ट हो पाया है।

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