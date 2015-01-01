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  • 50% Of The People Started Wearing Masks When Their Pockets Were Empty From The Invoice, Now Consider Taking Samples Without Masks

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प्रशासन ने छूट दी:चालान से जेब खाली हुई तो 50% लोग पहनने लगे मास्क, अब बिना मास्क वालों के सैंपल लेने पर विचार

जावरा5 मिनट पहले
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  • सिटी व आईए पुलिस ने मिलकर दूसरे दिन भी काटे 130 चालान, आज से नाइट कर्फ्यू भी रहेगा

पुलिस एवं प्रशासन ने छूट दी तो लोग भीड़ के रूप में बेकाबू हो गए। मास्क व डिस्टेंसिंग भूल गए। दुष्परिणाम ये हुए कि कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार बढ़ा दी। राज्य सरकार को आपात बैठक लेकर 5 जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश देने पड़े। इसमें रतलाम शामिल है। इधर पुलिस ने भी चौराहे-चौराहे पर नाकेबंदी कर दी और बिना मास्क वालों के चालान काटना शुरू कर दिए। लोगों पर आर्थिक मार पड़ी तो मास्क पहनना शुरू किए। अब 50 फीसदी लोग मास्क पहनने लगे हैं। सीएसपी प्रदीपसिंह राणावत ने तो यहां तक कहा कि अब वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर बिना मास्क वालों के रेंडम सैंपल लेंगे। बीएमओ डॉ. दीपक पालड़िया से इस विषय पर चर्चा हुई है। एक जांच किट वाली एम्बुलेंस साथ रहेगी और जो बिना मास्क दिखेगा, उसका सैंपल ले लेंगे।
कांग्रेस नेता के पुत्र व पुत्रवधू संक्रमित, होम आइसोलेट किया : शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में संजय कॉम्प्लेक्स निवासी कांग्रेस नेता के पुत्र और पुत्रवधू की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इन्हें होम आइसोलेट करके उपचार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जावरा ब्लॉक में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 350 हो गया है।

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