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संयम ग्रहण:4 राज्यों से आए 6 दीक्षार्थियों ने लिया मोक्ष मार्ग, 3 साल पहले धारण किया वैराग्य, वरघोड़ा निकला, 24 को सूरत में दीक्षा

जावरा2 घंटे पहले
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जिन्हें क्षणिक सुख चाहिए वे प्रर्वती के मार्ग पर चलते हैं और जिन्हें शाश्वत सुख चाहिए वे निर्वती के मार्ग को अपनाते हैं। संयम ग्रहण करते हैं। सांसारिक सुख कम समय के लिए है लेकिन संयम मार्ग पर चलने वाली आत्मा संसार के सभी जीवों पर दया का भाव रखती है और उसके मन में सदा यही भाव रहता है कि किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे। दीक्षा ही मोक्ष का मार्ग है। रविवार को चार राज्यों से आए 6 दीक्षार्थियों ने हाथ जोड़कर लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। जिनकी अगवानी में जैन समाज जुटा। ये दीक्षार्थी 24 फरवरी को सूरत में आचार्य विजयराजजी के शासन में दीक्षा लेंगे। सुबह सभी दीक्षार्थियों का वरघोड़ा सोमवारिया सागर साधना भवन से शुरू हुआ और मुख्य मार्गों से होता हुआ जैन दादावाड़ी प्रांगण पहुंचा। संयम जीवन को अंगीकार करने व दीक्षा से जुड़े धर्म उपदेश श्रमण श्रेष्ठ शांतिमुनिजी ने धर्मसभा में दिए। धर्मसभा को युगप्रभमुनिजी, महासती वैभवश्रीजी ने संबोधित किया। दीक्षा लेने वाले मुमुक्षुओं ने बताया कि हमने गुरुओं से धर्म के मर्म को समझा और जाना कि शरीर और आत्मा अलग-अलग है। ये समझ आने के बाद संसार से मोह खत्म हो गया और हम संयम की राह पर चलने का प्रण कर चुके हैं। दीक्षार्थियों का श्री साधुमार्गी शांत-क्रांति जैन श्रावक संघ अध्यक्ष अनिल पोखरना, मंत्री ललित भंडारी, कोषाध्यक्ष पुखराज पोखरना, सुभाष सेठिया, मणीलाल पोखरना, इंदरमल टुकड़िया, कनकमल चोरड़िया, महावीर छाजेड़, सुभाष टुकड़िया ने अभिनंदन पत्र व शाॅल-माला भेंटकर बहुमान किया। इसके अलावा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री त्रिस्तुतिक श्रीसंघ, खरतरगच्छ श्रीसंघ, मनमोहन पार्श्वनाथ ट्रस्ट, श्री राजराजेंद्र वाटिका ट्रस्ट, श्री राजेंद्रसूरि जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्ट, श्री मोहनखेड़ा तीर्थ ट्रस्ट, श्री महावीर जयंती उत्सव समिति, समकित ग्रुप, श्री रतनलाल मेहता स्मृति पारमार्थिक न्यास के पदाधिकारियांे ने सभी दीक्षार्थियों का बहुमान किया। समारोह में उदयपुर, चित्ताैड़गढ़, नीमच, रतलाम, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, विजयनगर, किशनगढ़ आदि स्थानों से श्रीसंघ पधारे। विभिन्न संघों ने श्रमण श्रेष्ठ शांतिमुनिजी के आगामी चातुर्मास की विनती की। कार्यक्रम के बाद श्री साधुमार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ ने गौतम प्रसादी का आयोजन किया।

इन मुमुक्षुओं ने अपनाया संयम का मार्ग, किसी ने एमए किया तो किसी ने एमबीए

दीक्षा लेने वालो में तमिलनाडु की मुमुक्षु अदिति कोटड़िया (17) हैं, जिन्होंने 9वीं तक अध्ययन किया और 3 साल पहले वैराग्य धारण किया। छत्तीसगढ़ की मुमुक्षु श्रद्धा सुराणा (20) व अहमदाबाद की रीना भंडारी (20) ग्रेजुएट हैं और 3 साल पहले वैराग्य धारण किया। तमिलनाडु के मुमुक्षु आनंद पोखरना (21) ने एमबीए किया और 3 साल पहले वैराग्य धारण किया। वहीं राजस्थान के मुमुक्षु जितेश भंडारी (21) ने इतिहास में एमए किया और 4 साल पहले वैराग्य धारण किया। तमिलनाडु की मुमुक्षु चित्रा सालेचा (29) ने सीए किया है और डेढ़ साल पहले वैराग्य धारण किया। सभी मुमुक्षु साधु-संतों के सान्निध्य में विहार कर संयम मार्ग पर चल पड़े हैं।

आज श्रमण श्रेष्ठ का होगा विहार
पूर्व संध्या पर सागर साधना भवन में सकल श्रीसंघ की चौबीसी का कार्यक्रम हुआ। इसका लाभ ललितकुमार शांतिलाल भंडारी ने लिया। सोमवार को श्रमण श्रेष्ठ शांतिमुनिजी आदि ठाणा 4 का विहार सोमवार को सुबह 7.30 बजे नवकार भवन से उज्जैन बायपास स्थित श्री राजराजेंद्र जयंत विहार धाम होगा। महासती वैभवश्रीजी के प्रवचन सुबह 9.15 बजे नवकार भवन पर होंगे।

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