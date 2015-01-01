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दीपोत्सव:पटाखा बाजार के लिए 82 में से 77 लोगों को दुकानें आवंटित की, बाकी आए नहीं, बची दुकानों के लिए लगेगी बोली

जावरा3 घंटे पहले
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दीपोत्सव में आठ दिन बचे हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी पटाखा मार्केट इकबालगंज मेला मैदान में लगेगा। नगरपालिका ने यहां चूने की लाइन कर 82 दुकानें तय की है। जिसका आवंटन गुरुवार को नगरपालिका मीटिंग हॉल में ऑनलाइन हुआ। पटाखा लाइसेंस के लिए 90 आवेदन आए थे, इनमें से लाइसेंस लेने के लिए 77 लोग ही उपस्थित रहे। नगरपालिका के पास 5 दुकानें बच गई हैं, जिन्हें नीलामी करना है। जिन लोगों को दुकानें आवंटित हुई हैं उन्हें शासन की गाइड लाइन के तहत सारी व्यवस्था जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। नपा मीटिंग हॉल में तहसीलदार बीएल बामनिया, नपा सीएमओ डॉ.केशवसिंह सगर की उपस्थिति में दुकानें आवंटित की। पटाखा दुकान लगाने के लिए 90 लोगों ने आवेदन किए थे। सभी का पुलिस वेरीफिकेशन हुआ, इसमें से 1 व्यक्ति का नाम सूची में से कम हुआ। बाकी 89 लोगों के बीच दुकानों का आवंटन होना था। इसमें से बैठक में 77 लोग ही लाइसेंस लेने पहुंचे, बाकी 12 लोग आए नहीं। ऐसे में ऑनलाइन दुकानों की नीलामी हुई। जिन्हें दुकानें आवंटित की, उनसे दुकान के लिए 1500 रुपए नपा द्वारा शुल्क लिया। हालांकि पिछली बार 1000 रुपए ही था, इस बार 500 रुपए की बढ़ोतरी पर सहमति बनी। ऐसे में दुकानों का आवंटन हुआ। बची दुकानों के लिए आवेदन हो सकते हैं, उन्हें लाइसेंस जारी होंगे तो नगरपालिका दुकानों की बोली लगाएगी। इसके बाद दुकानें दी जाएगी।

दुकानदारों को बताए दिशा-निर्देश
पटाखा दुकानों के आबंटन के बाद लाइसेंसधारियों को शासन की गाइड लाइन व नियमों की जानकारी दी। इसमें सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ ही मास्क, डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकान का लाइसेंस होना जरूरी है, जिसके नाम पर लाइसेंस है वहीं पटाखा बेच सकेगा। चाइनीज पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित है। जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई होगी।

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