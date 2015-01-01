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मोबाइल बंद:9 दिन पहले घर से निकले व्यक्ति का शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला

जावरा4 घंटे पहले
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  • मोबाइल बंद हुआ तो परिजन ने ढूंढ़ा शव पुराना होने से डिकम्पोज हुआ

गांव बरखेड़ी के 45 वर्षीय व्यक्ति का सड़ा-गला शव गुरुवार शाम गांव से दूर जंगल में बबूल के पेड़ पर लटका मिला। वह 9 दिन पहले घर से निकला था, उसके बाद नहीं लौटा लेकिन वह अक्सर घर से लड़-झगड़कर कई दिनों तक बाहर रहता था। परिजन ने सोच आ जाएगा और बीच-बीच में मोबाइल भी लगाया तो रिंग गई लेकिन रिसीव नहीं हुआ। वे समझे सही-सलामत होगा लेकिन दो-तीन दिन पहले जब मोबाइल डिस्चार्ज हुआ और फोन नहीं लगा तो उसे ढूंढना शुरू किया। इस बीच गुरुवार शाम जंगल तरफ बकरी चराने गए व्यक्ति को उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गांव बरखेड़ी निवासी मंगलसिंह राजपूत(45) 8 दिसंबर की रात 9 बजे घर से निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। वह शराब पीने का आदि था। बार-बात पर घर छोड़कर चला जाता और वापस आ जाता। एेसे में परिजन ने ध्यान नहीं दिया। उन्हाेंने सोचा मजदूरी के लिए बाहर गया होगा, फोन पर संपर्क किया लेकिन बात नहीं हुई। गुरुवार शाम बकरी चराने जंगल में गए व्यक्ति को शव पेड़ से लटका दिखा तो मंगलसिंह का पता चला। सूचना पुलिस को दी। शव कई दिनों पुराना होने से सड़ने लगा था और बदबू मारने लग गया था। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया, इसके बाद ग्रामीण शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में लेकर सरकारी अस्पताल जावरा पहुंचे। जहां शव को रखवाया। शव कितना पुराना है और फांसी लगाने के कारण का अभी पता नहीं चला है। शुक्रवार को पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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