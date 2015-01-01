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नगरपालिका:ट्रेंचिंग ग्राउंड की 5 हेक्टेयर जमीन से कब्जा नहीं हटा पा रहा प्रशासन

जावरा4 घंटे पहले
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  • सादाखेड़ी के पास 20.456 हेक्टेयर पर नपा का ट्रेचिंग ग्राउंड

प्रशासन नगरपालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड से अवैध कब्जे नहीं हटवा पा रहा है। ग्राम सादाखेड़ी के पास कचरा डंप एवं अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए नगरपालिका को 20.456 हेक्टेयर भूमि मिली हुई है। इसमें से आधी जमीन का ही नपा उपयोग कर रही और बाकी खाली है, जहां भविष्य में अपशिष्ठ प्रबंधन संबंधी काम होना है। अभी इस जमीन पर कई लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। कुछ जमीन में से एक्सप्रेस-वे निर्माण करने वाली कंपनी ने मुरम खनन कर दिया। कुछ जगह से आसपास के क्रेशर संचालक पत्थर निकालकर ले जा रहे। बची जमीन पर 9 लोग छोटे-छोटे प्लॉट बनाकर खेती कर रहे हैं। नपा ने इन्हें सप्ताहभर पहले नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में फिर से नोटिस जारी किए हैं। हालांकि नोटिस से पहले नपा को खुद की भूमि का सीमांकन करवाना होगा ताकि यह पता चल सके कि किस-किस अतिक्रमणकर्ता ने कितनी भूमि दबा रखी है। कितनी भूमि से अवैध खनन हुआ है ताकि संबंधित पर उतनी राशि का जुर्माना किया जा सके। नपा अभी सीमांकन ही नहीं करवा पा रही है तो अतिक्रमण कब हटवा पाएगी। सीएमओ डॉ. के.एस. सगर का कहना है कि अतिक्रमणकर्ता व मुरम निकालने वालों को दाेबारा नोटिस दिए हैं। यदि वे स्वेच्छा से हट जाते हैं तो ठीक अन्यथा दलबल के साथ हटवाएंगे। सीमांकन के लिए भी तहसीलदार को दो बार पत्र लिख दिए हैं। जैसे ही सीमांकन होता है, अतिक्रमण हटाकर वहां सीमा चिन्ह लगा देंगे। भविष्य में वायर फेंसिंग करवा दी जाएगी।

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