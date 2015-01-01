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  • After A Month, The Rise In Infection Rate Again, 6 People Positive Together, Even If Not Wearing A Mask, Diwali Will Be In The Hospital

कोरोना का कहर:महीनेभर बाद फिर संक्रमण दर में उछाल, एक साथ 6 लोग पॉजिटिव, फिर भी मास्क नहीं पहने तो अस्पताल में मनेगी दीवाली

जावरा3 घंटे पहले
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कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को एक मीडियाकर्मी की मौत के बाद गुरुवार को नगर समेत ब्लॉक में एक साथ 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। महीनेभर बाद पहली बार कोरोना संक्रमण दर में इतना उछाल है। 7 अक्टूबर को एक साथ 6 पॉजिटिव आए थे और गुरुवार को वापस यही आंकड़ा छु गया। अब जो नए संक्रमित मिले इनमें से एक कपड़ा व्यापारी समेत चार लोग नगर के निवासी हैं, जबकि 50 वर्षीय व्यक्ति ग्राम खोखरा व 23 वर्षीय महिला बहादुरपुर की रहने वाली है। इनमें से चार प्राइवेट क्लिनिक व अस्पतालों में गए थे, जहां से संदिग्ध लगने पर इन्हें सिविल अस्पताल रेफर किया। यहां रैपिड एंटीजन जांच में ये संक्रमित मिले। जबकि दो की रिपोर्ट रतलाम मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में पॉजिटिव आई है। बीएमओ डॉ. दीपक पालड़िया ने बताया बोहरा बाखल निवासी 56 वर्षीय कपड़ा व्यापारी, नरसिंहपुरा कानूनगो गली निवासी 70 वर्षीय व अस्तबल क्षेत्र निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति के साथ ही खोखरा के बुजुर्ग को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। सोमवारिया के युवक को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज शुरू कर दिया है। दीपावली के ठीक पहले संक्रमण दर बढ़ने से प्रशासन टेंशन में है। लोग जागरुक नहीं हुए और मास्क नहीं पहनेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं कि दिवाली अस्पताल या कंटेनमेंट जोन में मनाना पड़ सकती है। तमाम सुरक्षा व सावधानी के बावजूद गलती से संक्रमित हो जाए तो समझ में आए लेकिन बाजार में कोई मास्क पहन नहीं रहा है, इसे नासमझी ही कहेंगे।

हर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी का कोरोना टेस्ट होगा
अनुविभाग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी का अनिवार्य कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। एसडीएम ने पहले चरण में नगरपालिका, जनपद पंचायत, महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को पत्र जारी करके स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये विभाग प्रमुख रोज पांच-पांच कर्मचारियों को कोविड सैंपल टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल भेजें। इन विभागों के बाद अन्य विभागों के कर्मचारी टेस्ट करवाएंगे।

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