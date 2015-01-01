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पंजीयन:5 दिन में 12 स्टूडेंट्स को सीटें अलॉट, आज सूची में नाम आएंगे

जावरा10 मिनट पहले
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  • 30% सीटें रहेंगी खाली, कॉलेज का रैवेन्यू होगा कम

भगतसिंह कॉलेज में खाली रही सीटों को भरने के लिए पंजीयन का आखिरी दिन शुक्रवार को खत्म हो गया है। शनिवार को सिर्फ सत्यापन होगा और मेरिट सूची आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 24 घंटे में फीस जमा करा सकेंगे, फिर प्रवेश प्रक्रिया बंद हो जाएगी। शासन को जैसी उम्मीद थी कि पांचवें चरण में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया में अब तक 12 स्टूडेंट्स के फाॅर्म सत्यापन हुए और उन्हें सीटें अलॉट होंगी बाकी ज्यादातर सीटें खाली ही रहेंगी। इधर, अगला चरण बढ़ाने की गुंजाइश भी खत्म हो गई है क्योंकि जिन्हें प्रवेश लेना था या लेना चाहते थे वे आवेदन कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि इस सत्र में नए प्रवेश अब नहीं होंगे। इस बार यूजी और पीजी की मिलाकर 655 सीटें खाली रह जाएंगी। शिक्षा विभाग पहले ही खाली सीटों को भरने के लिए 5 बार मौके दे चुका है। यूजी की 1614 सीटों के मुकाबले अभी तक यूजी में 1116 सीटें ही भरी हैं। पांचवें राउंड से पहले 498 सीटें खाली थीं। इधर पीजी की 566 सीटों में से 400 सीटें ही भराई थीं और 166 सीटें खाली थीं। कुछ स्टूडेंट्स अब भी बीए में प्रवेश के लिए इच्छुक थे लेकिन सीटें फुल होने के कारण उन्हें दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ा। इस बार बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी केमेस्ट्री, बॉटनी में सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं। यूजी में ज्यादा खाली रही सीटों वाले सब्जेक्ट बीकॉम प्लेन 117, बीएससी मैथ्स 117 हैं। शुक्रवार को कॉलेज में प्रवेश लेने वाले तीनों स्टूडेंट्स बीकॉम संकाय के थे, ऐसे में बीकॉम की सीटें 117 से 114 बच गई हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रवेश से रह गया है तो वह शनिवार को कॉलेज में जाकर सत्यापन करा सकता है। इसके बाद शाम तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। चूंकि मेरिट सूची हाई परेसेंटेज से शुरू होती है और हर चरण के साथ सीटों के मान से कम होती जाती है। इस बार सीएलसी के पांचवें चरण में मेरिट सूची कम से कम 46 परसेंट तक जाएगी।

अब सिर्फ फीस जमा होगी
भगतसिंह कॉलेज प्राचार्य डॉ. प्रदीप एस. पंवार ने बताया खाली सीटों को भरने के लिए पंजीयन की तारीख निकल चुकी है। शनिवार को पंजीयन होगा। कॉलेज में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान होगा। 23 नवंबर को प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

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