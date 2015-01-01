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शोक निवारण कार्यक्रम:कांठेड़ की स्मृति में विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देने की घोषणा

जावरा3 घंटे पहले
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समाजसेवी सौभाग्यमल कांठेड़ की स्मृति में शोक निवारण कार्यक्रम हुआ। जैन सोशल ग्रुप नवकार क्रिएशन को 40 हजार रुपए की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन मशीन भेंट की। सुविधानाथ जैन मंदिर में 2100 रुपए दिए। मुक्तिधाम परिसर में कांठेड़ परिवार द्वारा सरदारमल कांठेड़ की स्मृति में निर्मित श्रद्धांजलि परिसर के जीर्णोद्धार के लिए 25 हजार रुपए, जीवदया के लिए 5100 रुपए, जैन समाज के समता भवन के रखरखाव के लिए 11 हजार रुपए, राम मंदिर तथा दुर्गा माता मंदिर में आर्थिक सहयोग के लिए 11-11 हजार रुपए, ग्राम कढ़ाई किशनगढ़ माता मंदिर में जरूरतमंदों के लिए 101 कंबल देने की घोषणा की। कांठेड़ को श्रद्धांजलि देते हुए मानव हित कार्यों को याद करते हुए दिनेश जैन बोस, प्रहलाद धारविया, कमलसिंह पंवार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। शोक निवारण कार्यक्रम में जैन श्रीसंघ प्रमुखों सहित खाचरौद क्षेत्र के पूर्व विधायक लालसिंह राणावत आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

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