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नीलामी:सोयाबीन जोन में बोली से कम की पर्ची देने से आधे घंटे तक रुकी रही नीलामी

जावरा4 घंटे पहले
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  • संदीप ट्रेडर्स ने बोरखेड़ा के किसान की उपज 4396 रुपए में खरीदी, मंडीकर्मी ने पर्ची 4296 रुपए की दे दी, बाद में सही पर्ची दी तो शांत हुआ मामला

अरनियापीथा नई मंडी के सोयाबीन जोन में गुरुवार दोपहर नीलामी बोली से कम रुपए की पर्ची किसान को थमाने से विवाद हो गया। इसे लेकर किसानों ने हंगामा किया और मंडी कार्यालय में शिकायत की। करीब आधे घंटे से ज्यादा नीलाम बंद रहा। आखिर में जिस भाव नीलाम हुई, उसी भाव की पर्ची किसान को देकर माल तौला गया तब मामला शांत हुआ। ढोढर के किसान नेता हितेश जड़ोतिया ने बताया कि सुबह 10.30 बजे नीलाम शुरू हुआ। कुछ देर बाद ही बोरखेड़ा के किसान तुलसीराम बैरागी व रामेश्वर की सोयाबीन नीलाम हुई। संदीप ट्रेडर्स ने यह सोयाबीन 4396 रुपए के भाव खरीदी लेकिन मंडी के कर्मचारी ने किसान को 4296 रुपए की ही पर्ची दी। किसान ने आपत्ति ली तो मंडीकर्मी ने कहा कि इतनी ही बोली लगी है। इस पर किसान नाराज हो गए और हंगामा करते हुए मंडी कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे। मंडी प्रांगण प्रभारी एवं निरीक्षक सुरेश शर्मा ने बताया सूचना मिलते ही निरीक्षक अजय उपाध्याय मौके पर पहुंचे। जांच-पड़ताल में पता चला कि व्यापारी ने 4396 की बोली लगाई थी और वह उसी भाव पर खरीदी को भी तैयार है लेकिन किसानों की आवाज के बीच पर्ची बनाने वाले मंडी कर्मी ने गलत सुन लिया इसलिए कम अंकों की पर्ची दे दी। बाद में किसान को जितनी बोली लगी, उतनी ही पर्ची दी और मामला शांत हो गया है।

इधर, मटर मंडी में पहले बड़े वाहनों में नीलामी करने से छोटे वाले बिफरे

खाचरौद नाका मंडी प्रांगण में मटर फली नीलामी को लेकर दो बार विवाद की स्थिति बनी। पहले तो व्यापारियों ने ये कहते हुए खरीदी से मना कर दिया कि मटर ला रहे ट्रैक्टर व पिकअप को बोर्डियाकुआं दीवार सहारे खड़ा कर दिया जो गलत है। हम वहां खरीदी करने नहीं जाएंगे। सारे वाहन नए प्लेटफॉर्म के पास ही खड़े करें। मंडी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शुक्रवार से व्यवस्था सुधर जाएगी। फिर खरीदी शुरू हो गई तो बाइक पर मटर लाए किसान नाराज हो गए। रोज के किसान प्रकाश प्रजापत ने कहा करीब 300 से ज्यादा किसान बाइक पर मटरफली लेकर आ रहे। वे दोपहर 2.30 बजे ही मंडी आ जाते हैं। इनकी फली नीलाम करने की बजाय व्यापारी पहले बड़े वाहनों में रखी मटर नीलाम करते हैं। चाहे वह लेट क्यों न आई हो। ये गलत है। मंडी प्रभारी सुरेश शर्मा ने कहा कि शुक्रवार से एक राउंड ट्रैक्टर-ट्रॉली व एक राउंड बाइक पर रखी मटर नीलाम करवाएंगे। इधर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल कर दिया कि भाव कम हो गए। किसान ठगे जा रहे इसलिए मंडी में किसान मटर नहीं ले जाएंगे हालांकि ये अफवाह निकली। मटर व्यापारी समरथ धाकड़, किसान रमेश धाकड़ ने कहा कि मंडी चालू रहेगी। भाव तो खराब क्वालिटी और राजस्थान में डिमांड कम होने से घटे थे, जो वापस सुधर गए इसलिए दिक्कत नहीं है।

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