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नगरपालिका:बोहरा बाखल के बड़े नाले को हाथीखाना के छोटे नाले में मिलाया, फैला गंदा पानी

जावरा2 घंटे पहले
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नगरपालिका ने बारिश पहले बोहरा बाखल क्षेत्र में बड़ा पक्का नाला मिलाया। इसे गुन्नाचौक के पास हाथीखाना ढलान तरफ उतर रहे पुराने छोटे व संकरे नाले में मिला दिया। बड़े नाले में ज्यादा पानी व कूड़़ा-कचरा आ रहा। यह हाथीखाना छोटे नाले के पास जाकर रुक रहा है। शनिवार सुबह इसी छोटे नाले के मुहाने पर कचरा फंस गया तो गंदा पानी सड़क पर फैल गया। इससे रहवासियों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नपा एई एए खान ने बताया कि मौका रिपोर्ट मंगवाएंगे। यदि जरूरी हुआ तो आगे का नाला बड़ा करवाया जाएगा।

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