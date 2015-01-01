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सरकारी राशन:ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस प्रबंधक समेत 4 पर केस दर्ज, 2 को जेल भेजा

जावरा6 मिनट पहले
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  • सरकारी राशन के परिवहन में नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

सरकारी राशन से भरे ट्रक को बिना सूचना दिए एक प्राइवेट वेयरहाउस पर खड़े करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस प्रबंधक, ड्राइवर व ट्रांसपोर्टर का प्रतिनिधि शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्हांेने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवहन नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने ड्राइवर एवं प्रतिनिधि को
गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से जेल भेज दिया।
खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पी.के. अहिरवार ने बताया करीब 265 क्विंटल गेहूं, चावल, नमक व शकर लेकर एक ट्रक आलोट से निकला था। इसे 11 राशन दुकानों पर सामग्री उतारना थी लेकिन नहीं उतारी और ट्रक 13 नवंबर को ताल में दौलतपुरा कृष्णा वेयरहाउस पर खड़ा था। नियम है कि ट्रक यदि अनलोड नहीं हुआ तो इसकी जानकारी तथा जहां ये खड़ा है वहां की जानकारी संबंधित वेयरहाउस प्रबंधक के मार्फत विभाग को देना चाहिए जबकि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। इसकी शिकायत पर हुई जांच के बाद ताल थाने में ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर इशाक मोहम्मद, वेयरहाउस प्रबंधक किशोर सिरोंदिया, ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधि गोवर्धनसिंह व ड्राइवर अताउल्लाह खान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर आर.एन. सिंह ने बताया कि आरोपियों में से ड्राइवर अताउल्लाह खान व प्रतिनिधि गोवर्धनसिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। जहां से इन्हें जेल भेज दिया है। बाकी दो आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मामला अभी जांच में है।

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