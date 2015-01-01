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छठ पूजा:डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया

जावरा9 मिनट पहले
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उत्तरप्रदेश, बिहार व झारखंड निवासी रेलवे एवं बटालियन अधिकारी-कर्मचारी परिवारों ने शुक्रवार को छठ पूजा की। 24वीं बटालियन परिसर में ये परिवार जुटे। यहां एक जलकुंड बनाया। इसमें निर्जला उपवास कर रही महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब 21 नवंबर की सुबह उगते हुए सूरज को पुन: अर्घ्य देकर ये महिलाएं उपवास खोलेंगी। घर-परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से छठ पर्व की तीन दिनी पूजा की जाती है। नगर में करीब 200 परिवार रहते हैं। रेलवे एसएसई राजेशराज रोशन, जेई अजय मिश्रा, भूपेंद्र कुशवाह, ओमप्रकाश कुमार, बटालियन के सिद्देश्वर राय, मुनमुन सिंह, पप्पू दास, भरतचंद्र सोरेन आदि परिवारजन मौजूद थे।

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