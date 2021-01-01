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मंदिर ट्रस्ट:चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन मंदिर पर सत्तरभेदी पूजन के बाद ध्वजा चढ़ाई

जावरा2 घंटे पहले
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श्री ऋषभदेव सुपार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने रविवार को श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन मंदिर की ध्वजारोहण की दूसरी वर्षगांठ मनाई। खत्रीपुरा स्थित पूरा का मंदिर पर सुबह 8 बजे स्नात्र पूजा हुई। इसके बाद 9 बजे श्री राजेंद्र महिला मंडल द्वारा सत्तरभेदी पूजन पढ़ाई गई। सुबह 10.15 बजे अमर ध्वजा के लाभार्थी मोहनलाल, सुरेशकुमार, मयंक, अर्पित, आराध्य सकलेचा परिवार द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। रात 8 बजे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भक्त मंडल द्वारा प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावक-श्राविकाओं ने भक्ति की। इसी दौरान वार्षिक अखंड दीपक चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु एवं गौतम स्वामीजी का चढ़ावा भी बोला। समाजजन मौजूद थे।

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