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त्योहारी सीजन:दीपावली बाद 20 तक टूट सकता है घंटाघर

जावरा3 घंटे पहले
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त्योहारी सीजन को देखते हुए जीर्ण-शीर्ण घंटाघर भवन को तोड़ने की कार्रवाई 10 दिन के लिए टल सकती है। प्रभावित दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर शुक्रवार देर शाम विधायक एवं एसडीएम से मिले थे। मामले में दुकानदारों के एडवोकेट तन्मय सोनी का कहना है कि प्रशासन ने मौखिक रूप से अवगत करवाया है कि घंटाघर तोड़ने की कार्रवाई 20 नवंबर तक टाली जा सकती है। इसके बाद तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इसलिए फिलहाल तो आश्वस्त हैं लेकिन आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, इसे लेकर दीपावली बाद ही तय होगा। दुकानदारों की एक मांग अपनी जगह कायम है कि भविष्य में यहां कॉम्प्लेक्स बनाएं और दुकानदारों को यहीं विस्थापित किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे।

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