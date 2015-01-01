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काला कारोबार:पैकेटों पर लिखे थे कोडवर्ड, खुलवाए तो करोड़ों का सोना-चांदी और नकदी मिली

जावरा11 मिनट पहले
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  • 24 सराफा व्यापारियों का 1.3 किलो सोना, 56 किलो चांदी और 2.29 करोड़ सहित कोरियर बॉय धराया

आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने गुरुवार रात रतलाम स्टेशन पर 24 सराफा व्यापारियों का 1.3 किलाे साेना, 56.97 किलाे चांदी व 2.29 कराेड़ रुपए की नकदी पकड़ी, यह बिना टैक्स का माल मुंबई भेजा रहा था। हर सराफा व्यापारी का पार्सल अलग था। पैकेट पर अधिकांश पर सराफा व्यापारियों ने कोडवर्ड लिख रखे हैं जबकि कुछ पर नाम भी लिखे थे। टैक्स से बचने के लिए चोरी-छिपे भेजा जा रहा सारा माल बिना बिल का बताया जा रहा है। सराफा व्यापारियों के लिए कोरियर का काम करने वाले व्यक्ति का नाम ईश्वर बताया जा रहा है। उसकी सराफा बाजार की ही एक गली में दुकान भी है। फिलहाल आरपीएफ ने बिना टिकट स्टेशन एरिया में प्रवेश करने पर रेलवे एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी और जब्त माल इनकम टैक्स विभाग की विशेष टीम को सौंप दिया है। शुरुआती जांच के बाद टीम ने सारे 24 व्यापारियों को सोना-चांदी और नकदी से संबंधित दस्तावेज बताने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तीन-चार दिन में मामले का खुलासा हो जाएगा। आयकर विभाग को हवाला कारोबार होने की भी शंका है।

जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में नागदा से बैठे व्यक्ति को देने आया था आरोपी सराफा व्यापारियों का दो नंबरी माल तीन सफेद बोरे में भरकर नागदा से जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बैठे एक व्यक्ति को देने स्टेशन पहुंचा था। रात 9.30 बजे प्लेटफॉर्म चार पर गश्त कर रहे आरपीएफ क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक पंकज त्यागी, आरक्षक अमी चंद और कृष्णा सिंह ने भारी भरकम बोरे देखकर पूछताछ की तो आरोपी हड़बड़ा गया। चेकिंग करने पर अलग-अलग पैकेट में रखे सोने के बिस्किट और चांदी की सिल्लियों के साथ 10 से 2000 रुपए के नोट के बंडल निकले। मामला रफा-दफा करने रात को थाने पहुंचे थे सराफा व्यापारी- कार्रवाई से रतलाम से लेकर मुंबई तक व्यापारियों में हड़कंप मचा है। मामले को रफा-दफा करने के लिए बुलियन का काम करने वाले कुछ स्थानीय नामी सराफा व्यापारी भी आरपीएफ थाने पहुंचे थे। आरपीएफ से लंबी बातचीत हुई लेकिन मामला जम नहीं पाया।

रतलाम से मुंबई तक इस तरह फैला है नेटवर्क है

  • कुछ निश्चित व्यक्ति, जिन्हें कोरियर बॉय या आंगड़ियां कहते हैं, वे माल का परिवहन करते हैं। सराफा व्यापारियों का ग्रुप एक साथ माल भेजता और मंगाता है।
  • इसमें आरपीएफ और जीआरपी की भी मिलीभगत है। बताया जा रहा है कि रतलाम-गोधरा, गोधरा-सूरत और सूरत से मुंबई तक अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करता है।
  • हर माह या माल की मात्रा के अनुसार कोरियर वाले और सुरक्षा एंजेसियों को भी मोटा हिस्सा मिलता है। आरपीएफ में गत दिनों बड़े पैमाने पर ट्रांसफर से यह गणित गड़बड़ा गया।

रेलवे एक्ट में प्रकरण बनाया- ^आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट में प्रकरण बनाया है। आरोपी व माल इनकम टैक्स को सौंप दिया है। कार्रवाई आयकर विभाग ही करेगा। रमण कुमार, कमाडेंट-आरपीएफ

टीम ने जांच शुरू कर दी है- ^इंदौर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब्त किए माल की जांच शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर होगी। एसआर मीणा, आयकर अधिकारी

टैक्स चोरी का गणित

  • सोने-चांदी के कारोबार पर सरकार 3% जीएसटी लेती है। इसमें 1.5% जीएसटी और 1.5% सीजीएसटी लगता है। व्यापारी खुद 2% में व्यापार करता है। इस एक प्रतिशत के अंतर को पूरा करने के लिए वह बड़े स्तर पर बिना बिल में सोने-चांदी का लेन-देन करता है।
  • सोना अभी 52250 रुपए प्रति दस ग्राम चल रहा। इस मान से एक किलो बिना बिल का सोना बेचकर सराफा व्यापारी लगभग 1.5 लाख बचा लेते हैं। शुक्रवार को पकड़ाए 1.335 किलो सोने का हिसाब निकाले तो यह बचत 1.99 लाख होती है।
  • वर्तमान में चांदी का भाव 62350 रुपए प्रति किलो चल रहा है। इस मान से एक किलो बिना बिल की चांदी से व्यापारियों की 1870 रुपए की बचत हो जाती है। शुक्रवार को पकड़ाई 56.97 किलो चांदी का हिसाब निकाले तो यह बचत 1.06 लाख होती है।
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