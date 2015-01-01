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जीवित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य:पेंशनर्स के समिति बना रही जीवित प्रमाण पत्र

जावरा4 घंटे पहले
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पेंशनरों को नवंबर में जीवित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति जावरा एवं पेंशनर्स साख सहकारी संस्था ने सभी विभागों के पेंशनर्स के जीवित प्रमाण-पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। संस्था अध्यक्ष गायत्रीप्रसाद मंडलोई, सचिव बद्रीलाल व्यास ने सभी विभागों के पेंशनरों से कहा कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लेने की बात कही। उन्होंने बताया संस्था कार्यालय में रोज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रमाण-पत्र बनाने का काम हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए पेंशनर हितग्राही मो. 9425989737 पर संपर्क कर सकते हैं।

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