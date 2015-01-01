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पेट्रोल-डीजल:बड़ावदा में कांग्रेस का धरना व उपवास कल

जावरा4 घंटे पहले
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पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस के भावों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में बड़ावदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे धरना दिया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चौहान ने बताया 19 दिसंबर सुबह 11 बजे बस स्टैंड परिसर में कांग्रेस के सभी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरना देंगे और एक दिनी उपवास भी करेंगे।

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